Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам. Это самый большой срок по статье о "фейках"

час назад

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Автор фото, Geodakyan Artem/TASS

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Веронике Белоцерковской (объявлена в России "иноагентом"). Ей назначили девять лет по делу о "военных фейках" - столько, сколько просил прокурор. В итоге приговор Белоцерковской стал самым жестким по этой статье на данный момент.

Белоцерковская (Belonika) - одна из первых, против кого в России в середине марта возбудили дело по статье о распространении "фейков" о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали несколько антивоенных постов, которые блогер, родившаяся в Одессе, опубликовала в своем инстаграме.

Белоцерковская ведет в инстаграме (принадлежит запрещенной в России Meta) блог, где у нее более 1,3 млн подписчиков, и издает книги с кулинарными рецептами. Она была основательницей петербургского журнала "Собака.ru", ей в разное время принадлежали журналы Time Out, "Аэрофлот" и сайт Woman.ru.

Белоцерковскую судили заочно, поскольку она находится за границей (по данным СМИ, она живет во Франции). В июле прошлого года российский минюст объявил ее "иностранным агентом".

Защитница Белоцерковской в суде утверждала, что она "живет за границей в полной дезинформации, под давлением зарубежных СМИ", и свои посты она писала "в состоянии сильного потрясения, а не умышленно".

Обвинение требовало приговорить Белоцерковскую к девяти годам колонии. Столько и дал суд. Приговор Белоцерковской стал самым жестким по статье о "фейках" об армии.

Ранее такой же срок обвинение запрашивало для публициста Александра Невзорова (тоже объявлен "иноагентом"). В итоге суд заочно приговорил его к восьми годам колонии (Невзоров также находится не в России).

Реальные сроки по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ получили политики Алексей Горинов и Илья Яшин (также объявлен "иноагентом"). Горинова приговорили к семи годам колонии, Яшина - к восьми с половиной.

О первом заочном приговоре по статье о "военных фейках" стало известно в конце января - Басманный суд приговорил к восьми годам лишения свободы уехавшего из России экс-полицейского Олега Кашинцева. Вторым был Невзоров, Белоцерковская стала третьей заочно осужденной по этой статье.

Срок отбытия наказания для всех троих суды постановили исчислять с момента экстрадиции - либо с момента задержания на территории РФ.

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