По стопам Путина? Нетаньяху обвиняют в попытке создать вертикаль власти. В Израиле раскол

Анастасия Успенская

Би-би-си

3 февраля 2023

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Автор фото, AFP

Генеральный прокурор Израиля Галит Бахарав-Миара подала жалобу министру юстиции на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его новое правительство, обвинив их, по сути, в попытке построения пресловутой вертикали власти.

В 112-страничном докладе она заявляет, что реформа судебной системы, на которой настаивают новые власти, лишит Израиль системы сдержек и противовесов и позволит правительству беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Учитывая, что в ноябре к власти в Израиле пришло самое правое правительство в его истории, на кону оказались принципы демократии, считают многие израильтяне.

С середины января в стране не стихают протесты с участием десятков тысяч человек.

Раскол в обществе, который эксперты предрекали при правительстве ультранационалистов, произошел гораздо раньше прогнозов.

В чем суть предлагаемой реформы?

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Десятки тысяч израильтян протестуют против судебной реформы правительства Нетаньяху

Правительство намерено ограничить полномочия Верховного суда и лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

На практике это будет означать, что Верховный суд больше не сможет блокировать принятие законов, которые сочтет неконстуционными.

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По замыслу Нетаньяху, любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

То есть правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, сможет всегда обходить вето Верховного суда.

Также основные законы больше не будут обсуждаться в Верховном суде. В случае необходимости внести поправки или отменить тот или иной закон предлагается другая процедура, в рамках которой решения будут приниматься не большинством голосов, а особым порядком, как выразился министр юстиции Израиля Ярив Левин.

В чем будет состоять особенность нового порядка, Левин не разъяснил.

В своем обращении в минюст генеральный прокурор Галит Бахарав-Миара заявила, что инициатива правительства - это покушение на принципы разделения власти, независимость судебной системы и основы защиты прав личности.

В виду того, что в Израиле нет конституции, а значит и Конституционного суда, контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд.

Противники реформы боятся, что, оставшись без контроля, ультранационалисты и ультраортодоксы, из которых состоит нынешняя правящая коалиция, превратят страну во второй Иран.

Какие цели преследует Нетаньяху?

Конечно, абсолютно светский Биньямин Нетаньяху не стремится привести Израиль к гендерному неравенству, гомофобии и религиозному перекосу в жизни общества.

Именно такой может стать страна, если осуществятся все предвыборные замыслы партий, на которые он вынужден был опереться, чтобы снова занять кресло премьера.

Но ему придется мириться с новым положением вещей по двум соображениям: чтобы оставаться у власти как можно дольше и навсегда обрести иммунитет от уголовного преследования.

Автор фото, MENAHEM KAHANA Подпись к фото, Многие израильтяне считают, что Биби Нетаньяху должен сидеть не в премьерском кресле, а в тюрьме. Протесты, требующие его отставки, проходят в стране регулярно

Нетаньяху находится под следствием с 2017 года по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием.

В случае признания его виновным Биби суммарно грозит до 13 лет тюремного заключения.

Он отрицает обвинения, но за все годы следствия так и не представил доказательств своей невиновности.

Единственный способ для него покончить с этим - закон об отмене парламентом решений Верховного суда.

Аргументы в пользу реформы

Сторонники судебной реформы, а таких среди рядовых израильтян тоже немало, считают ее полезной для укрепления демократии в стране.

Их аргумент: правительство, которое выбрал народ, не должно подчиняться судьям, которых рядовые израильтяне не выбирают.

Сторонники Нетаньяху среди политиков говорят, что Верховный суд узурпировал власть в стране, лишая правительство действовать по своему усмотрению, и давно пора положить этому конец.

"Я твердо верю в демократию, и Израиль - единственная демократия в нашем регионе. Я чувствую себя очень комфортно с предлагаемыми изменениями - они демократичны и способствую соблюдению баланса сил", - сказал в комментарии Би-би-си министр экономики Израиля Нир Баркат.

По его мнению, судебная реформа приведет израильскую систему управления в соответствие с моделями, практикуемыми в Европе, и это, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике страны.

Однако в последнем отчете одного из крупнейших международных инвестиционных банков JPMorgan, экономисты предупреждают, что реформа правительства Нетаньяху, напротив, значительно повысит риски инвестиций в Израиль, что приведет к понижению кредитного рейтинга страны.