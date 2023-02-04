18-летняя канадка выиграла в лотерею 36 млн долларов с первой попытки

55 минут назад

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Автор фото, Ontario Lottery and Gaming Corporation Подпись к фото, Джулиетт Ламур намерена не терять голову от счастья и грамотно распорядиться капиталом

18-летняя канадка Джулиетт Ламур с первой попытки выиграла джекпот национальной лотереи в размере 48 млн канадских долларов (35,8 млн долларов США), став самой юной победительницей в истории лотереи.

Канадская пресса отмечает, что девушка проявила необычную для ее возраста рациональность и сразу обратилась к своему отцу, который работает менеджером по управлению финансами.

По словам Джулиетт, именно он и посоветовал дочери заполнить лотерейный билет.

По ее словам, она не намерена терять голову и хочет грамотно распорядиться капиталом.

"Я рыдала. Это были слезы счастья, конечно же. До сих пор не верится, что я взяла джекпот с первым в моей жизни лотерейным билетом", - сказала Джулиетт журналистам.

По ее словам, она вообще забыла, что заполнила билет, пока не услышала в новостях, что кто-то из ее родного города в штате Онтарио победил в розыгрыше, состоявшемся 7 января.

Находясь на работе, она вошла в мобильное приложение лотереи, и на экране, рассказывает Джулиетт, тут же замигала надпись "Победитель".

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Коллеги кричали в голос от радости за нее, вспоминает девушка.

Начальник разрешил ей уйти домой пораньше, но мать настояла, чтобы Джулиетт осталась до конца смены и выполнила все свои обязательства.

Джулиетт намерена вложить часть денег в свое образование и выучиться на врача. Она всегда об этом мечтала, но учеба требовала поиска грантов или денежных ссуд.

На данный момент она думает, что останется жить в своем городе и будет работать на благо общины, в которой выросла.

Потратить часть денег на удовольствия она планирует после окончания школы (в Канаде учатся до 17-18 лет).

"Как только закончу школу, мы с семьей выберем любой континент и отправимся его исследовать. Я хочу побывать в разных странах, познакомиться с их историей и культурой, попробовать их еду и послушать их языки", - делится мечтами Джулиетт Ламур.