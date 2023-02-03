Суд в Москве арестовал администратора телеграм-канала "Новый век". При чем тут канал ВЧК-ОГПУ?

час назад

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Автор фото, Tverskoy District Court of Moscow Подпись к фото, Александр Гусов (на дальнем плане) в Тверском суде Москвы

Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по делу о вымогательстве 12 млн рублей. ТАСС назвал его учредителем более известного канала ВЧК-ОГПУ, однако сам ВЧК-ОГПУ отрицает связь с Гусовым. Это задержание - в череде арестов администраторов других популярных телеграм-каналов.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 апреля в отношении Александра Сергеевича Гусова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере)", - сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина. Она назвала Гусова администратором телеграм-канала "Новый век".

Сумма ущерба по делу - 12 млн рублей, Гусов якобы вымогал эту сумму у создателя Yota Альберта Авдоляна, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время собеседник агентства утверждает, что Гусов проходит по одному делу с журналистом издания "Росбалт" (объявлено в России "иноагентом") Александром Шваревым, который объявлен в розыск. В 2019 году Швареву заочно предъявили обвинения в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве более 3 млн рублей.

Московское управление МВД заявило, что в феврале в полицию обратился "российский бизнесмен и меценат", у которого несколько лет вымогали деньги - всего на сумму около 12 млн рублей. После этого Гусова задержали и завели на него уголовное дело. В МВД называли его "руководителем известного PR-агентства" и координатором группировки, которая "шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов".

Гусов - не только администратор "Нового века", но и учредитель анонимного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, утверждает ТАСС. ВЧК-ОГПУ это отрицает.

"Так называемыми учредителями ВЧК-ОГПУ в разное время называли разных людей. В связи с этим хотелось бы отметить, что у нас нет учредителей. Александр Гусов к деятельности канала никогда никого отношения не имел и не имеет. Его дело никак не связано с ВЧК-ОГПУ", - говорится в заявлении ВЧК-ОГПУ.

В другой новости ТАСС Гусов был назван не учредителем ВЧК-ОГПУ, а человеком, который "причастен к размещению материалов в телеграм-каналах ВЧК-ВГПУ, "Компромат групп", "Караульный компромат" и интернет-издании "Русский криминал".

По данным агентства, вину Гусов не признает.

ВЧК-ОГПУ - популярный и цитируемый телеграм-канал, у него 554 тысячи подписчиков. Анонимный канал был создан в 2018 году, первый пост в нем датируется февралем 2019 года. Он публикует претендующие на сенсационность материалы, касающиеся спецслужб, силовиков и представителей российского истеблишмента. В частности, ВЧК-ОГПУ одним из первых опубликовал видео с бизнесменом Евгением Пригожиным, вербующим заключенных на войну в колонии в Марий Эл.

В августе следователи допросили журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского в качестве свидетеля по уголовному делу. Сам Сперанский говорил, что его спрашивали о возможной связи с телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ, и настаивал, что не связан с ним.

В прошлом году в России произошли громкие аресты администраторов нескольких известных телеграм-каналов, в том числе деловой журналистки и автора телеграм-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой.

В конце года были по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова были арестованы четыре человека, в том числе коммерческий директор компании Ксения Собчак "Осторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

По версии следствия, Суханов вымогал 11 млн рублей у Чемезова за отказ от публикации порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Собчак считает дело сфабрикованным и политическим. Она на время покидала Россию, но вернулась, СМИ сообщали о ее встрече с Чемезовым.

ВЧК-ОГПУ в посте о задержании Гусова также упоминает Чемезова. Издание "Агентство" называет Авдоляна человеком, близким к Чемезову.

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