Внутри "Шахеда". Что скрывают иранские дроны

Олег Черныш

BBC News Украина

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный специалист исследует обломки иранского дрона "Шахед-136", атаковавшего инфраструктурный объект в Харькове 6 октября 2022 года

С осени прошлого года в российско-украинской войне появился новый весомый фактор - иранские беспилотники "Шахед". Смертоносные дроны Россия использует преимущественно для атак на гражданскую и военную инфраструктуру внутри Украины.

Тегеран долго не признавал, что поставляет БПЛА в Россию, а Кремль в свою очередь уверял, что это исключительно российская разработка.

Однако, в ноябре 2022 года министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиян признал, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию. Но, по его словам, произошло это за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Однако, по данным украинских властей, Россия продолжает закупки иранских БПЛА и уже получила более полутора тысяч "Шахедов". По состоянию на середину января этого года украинская противовоздушная оборона отчиталась об уничтожении около 500 этих аппаратов.

Если первые попытки применения "Шахедов" осенью 2022 года были довольно успешными, то последнее время Украина заявляет после атак, что сбивает почти все БПЛА.

Однако иранский беспилотник успел снискать себе мировую славу достаточно эффективного аппарата. В Тегеране откровенно заявляют, что гордятся этим оружием. В чем же секрет "Шахедов", и может ли Украина создать свои аналоги этих БПЛА?

Автор фото, Офіс президента Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский рядом со сбитым иранским дроном

Непростой "мопед"

Чаще всего российские войска применяют против Украины ударный беспилотник "Шахед-136", который в России маркируют как "Герань-2". Фиксировались также запуски меньшего по размерам и мощности "Шахеда-131" (или "Герань-1"). Кроме того, украинские воздушные силы сообщали, что сбивали иранский дрон "Мохаджер".

Ключевые преимущества "шахедов" - это возможность преодолевать значительные расстояния в автономном режиме и точно атаковать неподвижную цель. Для поражения в боевой части дрона есть взрывчатка (около 40 кг у "Шахеда-136" и 10 кг - у "Шахеда-131").

Этот аппарат достаточно небольшой по размерам - 3,5 м длиной и весом до 200 кг - и может лететь на расстояние почти в 2 тысячи километров.

Но поршневой двигатель БПЛА работает громко, за что он уже получил среди украинцев пренебрежительное прозвище "мопед".

Первый раз "Шахед" применили на фронте в Украине в середине сентября прошлого года. С этого времени они регулярно атакуют объекты в разных городах, в том числе и в столице Киеве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разрушенный дом в центре Киева после атаки иранских дронов

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Россия запускает их по разным маршрутам, например, над руслом Днепра - чтобы усложнить "охоту" для украинского ПВО.

В конце января министерство торговли США ввело санкции против семи иранских юридических лиц, причастных к производству этих дронов.

Сами по себе аппараты "Шахед" включены в список экспортного контроля США как вооружения, деятельность которых противоречит американской национальной безопасности и внешнеполитическим интересам.

Некоторые из компаний в перечне связаны с военной организацией иранского режима - Корпусом стражей Исламской революции.

В то же время, ряд аналитиков и СМИ обнаружили, что "Шахеды" нельзя назвать стопроцентно иранским продуктом. Большое количество запчастей в них - импортные.

В частности, журналисты американского телеканала CNN установили, что из 52 деталей "Шахеда-136" 40 были, вероятно, произведены 13 разными американскими компаниями. Еще 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Атака дронов на Киев и область: видео разрушений

По данным британской организации Conflict Armament Research, которая провела оценку сбитых в Украине иранских дронов, 82% всех компонентов произвели компании, базирующиеся в США.

При этом авторы публикации не нашли никаких свидетельств того, что какие-либо компании-производители нарушают американские санкции против Ирана и сознательно экспортируют детали для иранских боевых дронов.

Загадочный механизм

Чтобы разобраться, что такого особенного в этом беспилотнике, BBC News Украина пообщалась с человеком, который непосредственно исследовал "внутренности" сбитых в Украине "Шахедов".

Это военнослужащий, специалист по вопросам армейской связи, радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сергей Бескрестнов (известный также как блоггер Сергей Флэш).

Автор фото, Сергій Флеш Подпись к фото, Сергей Бескрестнов говорит, что "Шахеды" нельзя считать "примитивным" беспилотником

Он отмечает, что беспилотник "Шахед" достаточно прост в изготовлении, но его электронная начинка сделана очень хорошо, хоть и может выглядеть устаревшей.

В частности, Бескрестнов обращает внимание, что у "Шахеда" мощная процессорная система управления полетом. Более того, часть ее элементов (реле и крепление плат) изготовлены на российских военных заводах.

Однако, отмечает Сергей, сейчас трудно определить, насколько Россия была вовлечена в производство этих БПЛА.

"Здесь сказать сложно. Либо часть элементов полностью производилась в России, либо Россия поставила Ирану оборудование и технологию для производства этой части элементов", - объяснил он в беседе с Би-би-си.

Но зачем относительно простому дрону-камикадзе мощная процессорная система? Бескрестнов предполагает, что это "заготовка" на будущее.

Сейчас "Шахеды" атакуют в одиночку, говорит он, а в будущем наверняка будут проводить атаку "роем", то есть несколькими беспилотниками одновременно.

"Здесь скорее речь идет не о вычислительной мощности, а о высокой скорости при обработке команд и сигналов от авионики. Для БПЛА это важно. И это однозначно ставка на будущее развитие этой линейки дронов", - говорит Сергей.

Автор фото, Сергій Флеш Подпись к фото, Процессорная система иранских дронов. Сергей Бескрестнов говорит, что здесь есть детали, сделанные в России.

Эксперт указывает, что сейчас "Шахед" никакой информации в полете не передает, но в его схемотехнике заложены четыре передатчика, к которым можно подключить внешние антенны. Одна из антенн даже подключена, но имеет очень низкую мощность. Зачем она?

Сергей поясняет: "Мощность их очень маленькая, буквально 10 мВт. Поэтому о связи с базой речь не идет. Скорее это функционал на будущее, который позволит дронам работать роем в воздухе и взаимодействовать между собой или с крупным иранским дроном "Мохаджером".

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Шахед" в небе над Киевом

Эксперт полагает, что Ирану не нужно было прилагать больших усилий, чтобы приобрести необходимую электронику для своих дронов.

Это, по его словам, "коммерческий ширпотреб", производимый множеством заводов в мире: "Все эти элементы не военного назначения. Перекрыть такие поставки невозможно. Тем более что это снабжение мелкими партиями. На них даже никто не обратит внимания в мировых масштабах".

Как работает "Шахед"?

В беспилотнике закладывается полный маршрут полета на основе системы спутниковой навигации.

Но украинские военные не могут подавить этот спутниковый сигнал GPS или подменить его координаты, указывает специалист по РЭБ.

Бескрестнов объясняет, что дело в использовании технологии CRPA (Controlled Reception Pattern Antennas - система глушения сигнала): "CRPA, образно говоря, - это антенная система из 4 антенн с математической обработкой. Она отрезает все помехи, идущие снизу от нашей РЭБ, и даже может бороться с двумя идущими сверху. Три помехи уже собьют "Шахед" с курса".

Можно ли решить эту проблему? Здесь поле для фантазий велико, но это пока в основном предположения.

Например, можно запускать дирижабли, беспилотники или зонды с РЭБ, которые будут препятствовать спутниковому сигналу сверху, а не снизу.

Автор фото, Фото предоставлено Сергеем Бескрестновым Подпись к фото, Приемно-передающий модуль иранского БПЛА

Автор фото, Фото предоставлено Сергеем Бескрестновым Подпись к фото, Cистема антенн CRPA, используемая в "Шахедах"

Двигатель "Шахеда", по словам Сергея Бескрестнова, - самая дорогая часть беспилотника.

"Он не сложен, но должен быть надежным для дальнего полета", - говорит он.

Двигатель в этом БПЛА - копия удачной немецкой модели, он производится на заводах Ирана и Китая. Важнейшая его характеристика - небольшой вес в расчете на мощность.

Его недостаток - сильный шум, похожий на рев мопеда. Это, собственно, сейчас и используют украинские военные: для выявления "Шахедов" применяют акустические радары, а также радиорадары и ручную подсветку цели.

"Нам в известной степени везет, что в России этой программой управляют некомпетентные люди, которые не умеют или просто ленятся и не используют все возможности ударных дронов типа "Шахед", - отмечает Сергей Бескрестнов.

Автор фото, Андрій Цаплієнко Подпись к фото, Двухцилиндровый двигатель "Шахеда". По словам эксперта, это самая дорогая деталь дрона, позволяющая ему передвигаться на большие расстояния

Может ли Украина изготовить свой аналог "Шахеда", недорогой, но достаточно эффективный и простой ударный беспилотник?

Бескрестнов в этом не сомневается. Единственная проблема - где взять электронную начинку.