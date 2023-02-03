Лидеры в Евросоюза в Киеве заявили, что будущее Украины - в ЕС, но конкретных дат не назвали

43 минуты назад

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На прошедшем в Киеве саммите Украина-ЕС лидеры Евросоюза, не называя дат, заверили украинские власти, что будущее Украины - в ЕС, а украинское руководство выразило Брюсселю свои основные надежды: как можно быстрее перейти к переговорам о вступлении в Евросоюз, усилить санкции против России и помочь Украине с дальнобойными ракетами.

Нынешний, 24-й саммит ЕС - это первая подобная встреча европейских лидеров в стране, находящейся в состоянии войны. Как считают наблюдатели, ее символическое значение трудно переоценить.

Для проведения встречи с Владимиром Зеленским и его командой в Киев прибыли глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 еврокомиссаров.

Основной темой саммита стали перспективы вступления Украины в Европейский союз.

Обычно это занимает годы. Но Украине уже удалось в рекордные сроки добиться статуса кандидата, и ее власти надеются, что выполнение поставленных ЕС условий приблизит страну к следующему этапу процесса - переговорам.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, ЕС не планирует устанавливать временные рамки для процесса вступления Украины в ЕС, на которые надеется Киев. Вместо этого процесс будет зависеть именно от достижения целей, являющихся условиями для вступления Украины в ЕС.

Она добавила, что ее впечатлили те реформы, которые президенту Зеленскому уже удалось провести за короткий период времени.

"Ваша решимость продвигаться вперед впечатляет. Своими реформами вы предприняли важные шаги, чтобы выполнить условия, и мы не должны забывать, что вы делаете это, одновременно борясь с агрессором", - сказала председатель Еврокомиссии.

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Официальная оценка прогресса Украины на пути в ЕС ранее была назначена на осень, но теперь ее ожидают весной.

"Давайте сделаем так, чтобы это произошло", - с энтузиазмом сказал на пресс-конференции Мишель.

При этом, как отмечает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Джессика Паркер, график, предложенный Киевом (приступить к переговорам о вступлении через два года), многие в ЕС считают совершенно нереалистичным, и Мишель с фон дер Ляйен это знают.

"Некоторые даже негласно отмечают, что Украина может вообще никогда не стать полноценным членом ЕС, - добавляет корреспондент Би-би-си. - Из-за своего размера и географии: это слишком большое прибавление для союза, которому и так уже непросто достигать совместных решений по крупным вопросам".

Разделяющие эту точку зрения в Брюсселе считают, что ответом может стать "Европейское политическое сообщество" - неформальное объединение ЕС с близкими по духу странами, идею которого предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Четкая цель"

Однако теплая поддержка лидеров ЕС, которые в очередной раз выразили солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии, вызвала оптимистичную реакцию у президента Зеленского.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам саммита сообщил, что встреча стала символом того, что его страна справится с любыми препятствиями для укрепления партнерства и интеграции с Европой.

"Наша цель абсолютно четкая - начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, одним из важных достижений саммита стало то, что Украина и ЕС одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы по интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики - промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", - считает президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что лидеры ЕС в письменном виде одобрили его мирный план и официально зафиксировали в одобренном по итогам этого саммита совместном заявлении поддержку украинской формулы мира со стороны Евросоюза.

Новые санкции против России и финансовая помощь Украине

В числе других тем, затронутых на саммите, был новый, 10-й пакет санкций, который готовит ЕС. По словам фон дер Ляйен, он будет нацелен на технологии, позволяющие России изготавливать ракеты и дроны.

Это стало ответом на предупреждения президента Зеленского о том, что России удается обходить санкции и продолжать производство ракет. По его словам, это тревожит официальный Киев, призывающий найти решение, позволяющее не допускать реэкспорт технологий и комплектующих для ракет в Россию.

Мишель заверил, что на 2023 год запланирован пакет помощи Украине в объеме 18 млрд евро.