Бывший военный диктатор Пакистана Первез Мушарраф умер в изгнании в Дубае
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Бывший президент Пакистана генерал Первез Мушарраф, захвативший власть в результате переворота в 1999 году, умер в возрасте 79 лет в больнице в Дубае.
Мушарраф, занимавший пост президента с 2001 по 2008 год, умер после продолжительной болезни, говорится в заявлении армии Пакистана.
Он пережил множество покушений. После 11 сентября 2001 года генерал поддержал "войну с террором" США, несмотря на настроения в пакистанском обществе, и тем самым оказался на переднем крае борьбы между воинствующими исламистами и Западом.
В 2008 году Мушарраф потерпел поражение на выборах и через полгода покинул страну.
Вернувшись в Пакистан в 2013 году, генерал попытался принять участие в выборах, однако был арестован и лишен права баллотироваться. Его обвинили в государственной измене и заочно приговорили к смертной казни, но менее чем через месяц решение суда было отменено.
В 2016 году он вновь покинул Пакистан, переехал в Дубай на лечение и жил в изгнании в этой стране.
В заявлении о смерти Мушаррафа представители армии Пакистана выразили свои "искренние соболезнования" и добавили: "Да благословит Аллах душу покойного и придаст сил его семье".
В заявлении офиса президент Пакистана Арифа Али, которое цитирует информационное агентство AFP, говорится, что президент молился "о вечном покое души покойного и мужестве семье покойного, чтобы перенести эту потерю".