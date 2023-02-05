Депутаты Рады и СМИ пишут об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Что известно

33 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Алексей Резников был назначен министром обороны Украины в ноябре 2021 года

Несколько депутатов Верховной Рады Украины сообщили, что министр обороны Украины Алексей Резников будет уволен и его должность может занять нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. До этого вокруг украинского оборонного ведомства вспыхнули несколько скандалов, закончившихся увольнением нескольких чиновников. В воскресенье данные о своей возможной отставке прокомментировал на большой пресс-конференции и сам Резников.

Что предшествовало сообщениям об отставке

В конце января газета "Зеркало недели" опубликовала статью, в которой сообщалось о завышении закупочных цен на продукты питания для военнослужащих. Резников назвал это "искусственной информационной атакой под выдуманным предлогом". Он объяснил завышенные цены на продукты, в частности, на куриные яйца, ошибкой при подготовке контрактов.

Однако заместитель министра Вячеслав Шаповалов и глава профильного департамента минобороны Богдан Хмельницкий, которые отвечали за этот направление, были уволены с должностей. Украинские правоохранительные органы также сообщили им о подозрении в злоупотреблениях, а суд арестовал их на 60 суток.

Кроме того, был уволен начальник департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники министерства обороны Александр Лиев. До этого глава "Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин распространил данные о том, что Лиев якобы поддерживал незаконный сепаратистский "референдум" в Крыму в марте 2014 года. Сам чиновник назвал эти данные ложью.

"Украинская правда" также сообщила, что у Лиева якобы есть российский паспорт, однако позже журналист этого издания Михаил Ткач и главный редактор Севгиль Мусаева назвали публикацию ошибкой и принесли извинения.

На фоне всех этих скандалов в СМИ появились публикации о возможности отставки Резникова.

5 февраля "Украинская правда" со ссылкой на свои источники написала, что министр обороны в ближайшее время будет уволен, а его место займет Буданов - глава Главного управления разведки. При этом, по данным издания, Резников может возглавить министерство юстиции или стратегических отраслей промышленности.

Что говорят депутаты

В воскресенье вечером несколько депутатов украинского парламента сообщили, что решение об увольнении Резникова уже принято.

Автор фото, Getty Images

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Данные об этом подтвердил в своем телеграм-канале глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия (в Раде эта политическая сила имеет большинство, достаточное для самостоятельного принятия решений).

По словами Арахамии, "Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" [имеется в виду регулярное совещание западных союзников Украины по вопросам предоставления вооружений - ред.] и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - написал при этом Арахамия.

Аналогичные данные в воскресенье обнародовали также заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады Марьяна Безуглая и представитель партии "Голос" Ярослав Железняк.

Глава фракции "Слуга народа" также подтвердил, что Рада также утвердит на должности министра внутренних дел Игоря Клименко и главы СБУ - Василия Малюка. Оба чиновника сейчас являются исполняющими обязанности руководителей этих ведомств.

Резников: "Мне ни за что не стыдно"

В ответ на вопрос о своей возможной отставке Резников заявил: "Мне ни за что не стыдно". "Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, в соответствии с конституцией, - добавил он (цитата по агентству Укринформ). - Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения".

Как передает корреспондент Украинской службы Би-би-си Жанна Безпятчук, пресс-конференцию министра можно было рассматривать как его прощание. Уже до нее было известно, что на следующей неделе комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит, кто может стать новым министром.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Резников предполагает, что новое масштабное наступление России может начаться уже в феврале

Резников - опытный юрист и умелый коммуникатор - опирается на поддержку подчиненных в военном ведомстве, его работу также одобряют иностранные партнеры.

Резников был назначен на должность министра обороны в ноябре 2021 года. Он стал третьим главой оборонного ведомства при президенте Владимире Зеленском. Кроме срочной службы, он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.

До назначения Резников был министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и членом Минской трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине была связана с адвокатской деятельностью.

После начала российского вторжения Резников стал одним из главных лиц Украины на переговорах о поставках западных вооружений. Он провел восемь встреч в формате "Рамштайн" (по названию военной базы в Германии, где состоялся первый такой саммит и некоторые последующие), принимал участие в международной Контактной группе по вопросам обороны.

По его словам, сейчас Украина добилась снятия почти всех табу с поставок западного оружия. За последнее время Киев последовательно получил от Запада среди прочего противотанковые ракеты, артиллерию, реактивные системы залпового огня, современные установки ПВО, бронетехнику а недавно - танки западного образца. Как заявил Резников в воскресенье, остался вопрос с поставкой современных истребителей, однако у него "нет сомнений", что Украина их получит.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма - самолеты тоже будут, вопрос просто, какие", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ. "Оно нам нужно исключительно для самозащиты", - заявил глава министерства обороны.

Как отмечает наш корреспондент, журналистские расследования о контрактах министерства обороны вызвали широкий общественный резонанс, и президенту Зеленскому очевидно пришлось на это отреагировать.

При этом сам Резников во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов об обвинениях в злоупотреблениях с покупкой продовольствия и другого обеспечения для армии. Министр заявлял, что пока чиновники министерства обороны не получили ни одного документа о подозрении в связи с контрактами на питание военнослужащих. Он также посоветовал адресовать все подозрения аудиторам, правоохранительным органам и судам.

По словам нашего корреспондента, если отставка Резникова действительно состоится, возникнет вопрос о грамотной передаче власти в военном ведомстве - а это огромный объем контрактов, переговоров и разного рода договоренностей о поставках западного оружия, оборудования и обеспечения для украинской армии. Во время пресс-конференции Резников заверил, что готов передать все это своему преемнику.

Резников - о новом наступлении

При этом момент для смены министра обороны сейчас достаточно неудобный - учитывая заявления Резникова и других украинских чиновников о возможном новом наступлении вооруженных сил России, добавляет наш корреспондент. Пока нет уверенности, что до его начала Украина получит танки Leopard-2 и другое западное оружие, которое могло бы существенно усилить возможности ВСУ по отражению масштабных атак армии РФ.

Автор фото, unian Подпись к фото, До похода в политику Резников был успешным адвокатом

По данным Резникова, новое наступление может состояться уже в феврале.

"Мы ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм - 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2104 году… поэтому мы ожидаем это давление, - сказал Резников. - Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет".

При этом министр заверил, что на северном направлении, в частности, в Беларуси, нет "ударных группировок" противника. "По состоянию на сейчас на территории Беларуси не видим ударных группировок, способных дойти до Киева", - говорит Резников.