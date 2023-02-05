"Я не буду убивать". Беннет заявил, что Путин гарантировал жизнь Зеленскому; в Киеве призвали не верить обещаниям Кремля

10 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Нафтали Беннет и Владимир Путин во время переговоров осенью 2021 года

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин во время переговоров обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это украинские официальные лица призвали не верить в какие-либо обещания российского лидера, поскольку в прошлом он их неоднократно нарушал.

Слова Беннета прозвучали в многочасовом интервью, которое экс-премьер выложил на своем YouTube-канале.

5 марта 2022 года премьер-министр Израиля отправился в Москву с визитом и провел трехчасовую встречу с Путиным. Это были первые личные переговоры президента России с иностранным лидером после начала полномасштабного вторжения в Украину. Поездка произошла в шаббат, когда религиозные евреи (к которым относится и Беннет) не могут заниматься какой-либо работой.

Беннет рассказал об этой части встречи с Путиным так: "Я спросил его: "Что происходит? Вы планируете убить Зеленского?". Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского". Тогда я ему сказал: "Мне нужно четко понимать, что вы мне даете обещание не убивать Зеленского". Он сказал: "Я не собираюсь убивать Зеленского".

По словам Беннета, уже в машине по дороге в московский аэропорт он позвонил Зеленскому и рассказал ему об обещании Путина. "Я только что был на встрече [с президентом России], он вас убивать не будет. Он спрашивает: "Вы уверены?". Я сказал: "100%, он вас не убьет".

Беннет также утверждает, что во время встречи российский лидер согласился отказаться от разоружения Украины, а Зеленский позже пообещал ему пересмотреть планы по вступлению в НАТО. Беннет заявил, что переговоры между Украиной и Россией в конечном счете были заблокированы странами Запада, но при этом подчеркнул, что какие-либо косультации между сторонами утратили смысл после того, как стало известно о массовых убийствах гражданского населения российскими военными в Буче.

Беннет и раньше рассказывал, как пытался примирить Украину и Россию в первые недели полномасштабной войны. По его словам, через несколько дней после вторжения Путин сказал ему, что украинцы оказались "крепче, чем мне говорили". Но, предупредил он премьер-министра Нафтали Беннета, "мы большая страна, и у нас есть терпение". Бенет также вспоминал, что в октябре 2021 года, во время их первой встречи, Путин обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского: "Какой он еврей? Он пособник нацизма".

Попытки покушений

Украинские власти, как и сам Зеленский, неоднократно заявляли о попытках российских властей убить президента Украины. В марте 2022 года советник главы президентского офиса Михаил Подоляк заявлял о предотвращении более 10 попыток покушения на Зеленского.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В начале вторжения у западных лидеров были опасения относительно безопасности Зеленского

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Как писала американская газета Washington Post, в одном из первых разговоров с европейскими лидерами после вторжения Зеленский заявил: "Возможно, вы меня видите живым в последний раз". По данным посольства США в Киеве, американские власти предлагали эвакуировать Зеленского из украинской столицы, однако он ответил, что "ему нужны боеприпасы, а не такси".

Сам Зеленский в начале 2023 года говорил, что украинские спецслужбы действительно предотвратили попытки устранить его, но призвал не верить словам о "десятках покушений". "Были задержаны некоторые люди в правительственном квартале, всего в нескольких километрах отсюда, - сказал президент в интервью британскому телеканалу Sky News. - Было много разведданных. И многие из этих разведданных предлагали мне двигаться как можно быстрее и куда-то уезжать… Не верьте, когда говорят, что были десятки покушений и так далее. Я не знаю, может быть секретным службам известно об этом больше".

В Кремле не комментировали заявления о попытках убить Зеленского. Однако в самом начале вторжения Путин обратился к украинским военным с призывом "брать власть в свои руки" и при этом добавил: "похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

"Он профессиональный лжец"

В воскресенье интервью Беннета и его слова об обещаниях Путина прокомментировали сразу два высокопоставленных украинских чиновника.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем "Твиттере", что "в прошлом Путин обещал не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения и не вторгаться в Украину - но все это он сделал". "Не дайте себя обмануть: он профессиональный лжец, - заявил глава украинского МИД. - Каждый раз, когда он обещал чего-либо не делать, именно это и входило в его план".