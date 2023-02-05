В Иране помиловали участников протестов. Но не всех – и только тех, кто покается

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что готов помиловать некоторых участников протестов. Это было сделано в преддверии годовщины Исламской революции

Власти Ирана сообщили, что верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи помиловал "десятки тысяч" заключенных, в том числе многих из тех, кто получил приговор в связи с антиправительственными протестами. Однако помилование сопровождается несколькими условиями, в том числе письменным покаянием.

Помилование приурочено к годовщине исламской революции, которая завершилась 11 февраля 1979 года изгнанием шаха и провозглашением в Иране исламской республики.

Аятолла Хаменеи принимает все окончательные решения в стране. Он отметил, что арестованные за участие в беспорядках будут помилованы, или их наказание будет смягчено только в том случае, если они не "совершали шпионажа в пользу иностранцев и не имели прямого контакта с агентами иностранных спецслужб".

Кроме того, помилованию подлежат и те участники протестов, которые не совершали убийств, не наносили умышленных увечий и не причинили ущерба государственным, военным, или общественным объектам.

При этом помилование не будет распространяться на задержанных с двойным гражданством.

Автор фото, ATTA KENARE Подпись к фото, Масштаб протестов в Иране упал после того, как правительство стало казнить их участников

Государственные СМИ Ирана сообщают, что Хаменеи решил помиловать часть арестованных после письма главы судебной власти страны Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, в котором было сказано, что многие участники протестов - это молодые люди, которых "сбила с пути иностранная пропаганда". В нем же утверждалось, что многие задержанные уже выразили сожаление и попросили прощение за свои проступки.

Согласно статье 110 конституции Ирана, верховный лидер страны имеет право на "помилование или смягчение приговоров осужденным в рамках исламских правил, после соответствующего ходатайства главы судебной власти".

Согласно сообщению иранского информационного агентства Mizan, связанного с судебной системой страны, дополнительными условиями помилования являются "отсутствие членства, или принадлежности к враждебным и подрывным группировкам, отсутствие более двух судимостей, согласие на возмещение ущерба, если такое требование поступит от частного лица, а также заявление о раскаянии и письменное обязательство не повторять аналогичные умышленные преступления".

Автор фото, SAFIN HAMED Подпись к фото, В сентябре десятки тысяч людей вышли на улицы с портретами Махсы Амини, требуя смены режима

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

С сентября прошлого года Иран переживает один из самых продолжительных периодов гражданских протестов в истории. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания Шариатской гвардией, иранской полицией нравов.

Власти продолжают утверждать, что Амини умерла от сердечного приступа. Но многие иранцы считают, что причиной ее гибели были избиения после того, как полиция нравов арестовала девушку за, как было заявлено, неправильное ношение хиджаба.

Правительство жестоко расправилось с протестующими, призывавшими к смене режима и установлению светской демократии.

Правозащитные организации говорят, что более 500 демонстрантов были убиты, в том числе 70 несовершеннолетних, и около 20 тыс. арестованы.

Официально Иран сообщал о 200 смертях в ходе протестов, включив в это число и сотрудников сил безопасности. Он так же заявил, что беспорядки были спровоцированы иностранными разведками.

Пока власти страны не выразили готовности пойти на какие бы то ни было существенные компромиссы с протестующими.

Казни демонстрантов

Масштаб демонстраций по всей стране значительно упал после того, как власти начали казнить участников выступлений.

Автор фото, Stefano Montesi - Corbis Подпись к фото, 8 января 2023 года. Демонстрация в Италии против жестокого подавления протестов в Иране. На плакате написано: "Кровавые (или чертовы) любовники"

По оценкам базирующейся в Осло организации "Иранские права человека", не менее 100 человек, находящихся под стражей, приговорены к смертной казни. Эта же группа сообщает, что все обвиняемые были "лишены права на доступ к собственному адвокату, на надлежащую правовую процедуру и на справедливое судебное разбирательство".

За участие в протестах уже были казнены четверо человек. В январе двое мужчин были повешены за убийство сотрудника иранских сил безопасности. Перед смертью они подали апелляцию, заявив, что их пытали.

Беспорядки происходят на фоне растущих социальных и экономических трудностей. По данным британской газеты Financial Times, инфляция в стране подскочила до более чем 40%, поскольку экономика Ирана страдает от многочисленных санкций США.

И без того напряженные отношения Тегерана с Западом ухудшились после жестокого подавления протестов, а также на фоне решения Ирана продать Москве боевые беспилотники, которые российские войска использовали в войне с Украиной.

Автор фото, STEPHANE DE SAKUTIN Подпись к фото, Демонстрация во Франции против ареста французских граждан в Иране

По имеющимся сообщениям, как минимум, в ходе беспорядков были задержаны 40 граждан западных стран. Считается, что это самое большое число жителей Запада, когда-либо задержанных в Иране.

В последние дни в ряде западных стран рассматривается возможность причисления Корпуса стражей исламской революции, самого мощного крыла аппарата государственной безопасности Ирана, к террористическим организациям.