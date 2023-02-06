Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, растет число погибших
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Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. По меньшей мере 10 человек погибли, число жертв продолжает расти.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.
Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Телекомпании TRT и Haberturk показали кадры людей, собравшихся вокруг разрушенного здания в Кахраманмарасе в поисках выживших.
Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.
Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.
Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.
"Со стен в доме упали картины", - сказал агентству Reuters Самер, житель Дамаска. "Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери".
По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.
Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.
Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.
Глава Турецкого Красного Креста заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и призвал людей эвакуироваться из поврежденных домов.
Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.
В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.