Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, растет число погибших

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руины рухнувшего здания в Малатье на юго-востоке Турции

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. По меньшей мере 10 человек погибли, число жертв продолжает расти.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.

Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Телекомпании TRT и Haberturk показали кадры людей, собравшихся вокруг разрушенного здания в Кахраманмарасе в поисках выживших.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших

Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

"Со стен в доме упали картины", - сказал агентству Reuters Самер, житель Дамаска. "Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери".

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.

Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.

Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.

Глава Турецкого Красного Креста заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и призвал людей эвакуироваться из поврежденных домов.

Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.