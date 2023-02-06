Бейонсе установила рекорд "Грэмми" с самым большим числом наград в истории

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бейонсе стала рекордсменкой "Грэмми" через 22 года после получения своей первой награды, когда она еще выступала с Destiny's Child

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории "Грэмми", получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения "Грэмми".

Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию CUFF IT - в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

Таким образом, она обошла по числу премий "Грэмми" покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем "Грэмми" в течение 20 лет.

"Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной", - сказала Бейонсе, принимая награду.

"Я пытаюсь просто принять эту ночь", - добавила певица.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.

Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бейонсе недавно объявила о мировом турне

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бейонсе, Адель и Джей-Зи поднимают бокалы в честь исторического события

"Harry's House" британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с "About Damn Time" получила награду за лучшую запись года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гарри Стайлз выступил на церемонии с синглом As It Was

Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за "Unholy", дуэт с Ким Петрас.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэм Смит и Ким Петрас получили награду за исполненную дуэтом "Unholy"

Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек "Just Like That" был назван "Песней года".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адель выиграла свою 16-ю по счету "Грэмми"