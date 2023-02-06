Мощные землетрясения в Турции и Сирии. Поиски людей продолжаются. Фотографии

35 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мужчина напряженно ждет во время поисков под завалами здания в Диярбакыре, Турция, к северо-востоку от эпицентра землетрясения

Более 1000 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате сильных землетрясений на юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы.

Землетрясение магнитудой 7,8 случилось рано утром в понедельник, когда люди спали, после этого было несколько десятков афтершоков.

Сирии в результате землетрясения погибли несколько сотен человек. В городе Джандарис в контролируемой повстанцами части провинции Алеппо спасением людекй из-под завалов занимаются местные жители.

Автор фото, RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images Подпись к фото, Местные Жители извлекают раненую девочку из-под обломков разрушенного здания после землетрясения в городе Джандарис, в в контролируемой повстанцами части провинции Алеппо

Автор фото, RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images Подпись к фото, Жители города Джандарис выносят раненого с места обрушения

Некоторые эксперты считают, что это, возможно, самое сильное землетрясение в Турции за всю историю наблюдений.

Автор фото, AFP via Getty Images

Людям, пострадавшим во время утреннего землетрясения, оказывали помощь в больнице Баб-эль-Хава - недалеко от контролируемого сирийскими повстанцами пункта пересечения границы с Турцией.

Землетрясение случилось в ранним утром в 4:17 по местному времени (01:17 по Гринвичу). Сильнее всего от землетрясения пострадали турецкие провинции Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Малатья, Османие, Хатай и Килис.

Спасатели вступили в гонку со временем за жизни тех, кто все еще остается под завалами в Турции и Сирии.

Автор фото, Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Поисково-спасательные работы в Османие (Турция)

Автор фото, EPA

Спасатели несут трехлетнюю девочку к машине скорой помощи, вытащив ее из-под обломков рухнувшего здания. Президент Турции Эрдоган заявил, что в районы, пострадавшие от землетрясения, были немедленно отправлены поисково-спасательные группы.

Автор фото, YASIN AKGUL via Getty Images

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщину вытаскивают из-под обломков обрушенного здания

Полицейские спасают и животных и передают их хозяевам.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Миллионы людей по всей Турции, Сирии, Ливану, Кипру и Израилю ощутили землетрясение - эпицентр находился недалеко от турецкого города Газиантеп.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Спасатели проверяют разрушенный дом в Диярбакыре, Турция

Многие люди в Диярбакыре, к северо-востоку от Газиантепа (на фото выше), оказались в ловушке под завалами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поисково-спасательная операция на обломках здания в районе Чукурова города Адана (Турция)

В Малатье, также к северо-востоку от Газиантепа, обрушившееся здание разбило стоящие под ним автомобили.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Разбитые автомобили под разрушенным зданием в Малатье, Турция.

Многие страны, включая Израиль, США и Россию, предлагают Турции помощь в проведении спасательных работ.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Sana via Reuters Подпись к фото, На севере Сирии землетрясение сравняло с землей ряд зданий в городе Хама

По заявлениям официальных лиц Турции и Сирии, число погибших превышает 1000 человек. По всей видимости, число жертв будет расти.