Мощные землетрясения в Турции и Сирии. Поиски людей продолжаются. Фотографии
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Более 1000 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате сильных землетрясений на юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы.
Землетрясение магнитудой 7,8 случилось рано утром в понедельник, когда люди спали, после этого было несколько десятков афтершоков.
Сирии в результате землетрясения погибли несколько сотен человек. В городе Джандарис в контролируемой повстанцами части провинции Алеппо спасением людекй из-под завалов занимаются местные жители.
Некоторые эксперты считают, что это, возможно, самое сильное землетрясение в Турции за всю историю наблюдений.
Людям, пострадавшим во время утреннего землетрясения, оказывали помощь в больнице Баб-эль-Хава - недалеко от контролируемого сирийскими повстанцами пункта пересечения границы с Турцией.
Землетрясение случилось в ранним утром в 4:17 по местному времени (01:17 по Гринвичу). Сильнее всего от землетрясения пострадали турецкие провинции Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Малатья, Османие, Хатай и Килис.
Спасатели вступили в гонку со временем за жизни тех, кто все еще остается под завалами в Турции и Сирии.
Спасатели несут трехлетнюю девочку к машине скорой помощи, вытащив ее из-под обломков рухнувшего здания. Президент Турции Эрдоган заявил, что в районы, пострадавшие от землетрясения, были немедленно отправлены поисково-спасательные группы.
Полицейские спасают и животных и передают их хозяевам.
Миллионы людей по всей Турции, Сирии, Ливану, Кипру и Израилю ощутили землетрясение - эпицентр находился недалеко от турецкого города Газиантеп.
Многие люди в Диярбакыре, к северо-востоку от Газиантепа (на фото выше), оказались в ловушке под завалами.
В Малатье, также к северо-востоку от Газиантепа, обрушившееся здание разбило стоящие под ним автомобили.
Многие страны, включая Израиль, США и Россию, предлагают Турции помощь в проведении спасательных работ.
По заявлениям официальных лиц Турции и Сирии, число погибших превышает 1000 человек. По всей видимости, число жертв будет расти.