"Дом трясло, как коробку с конфетами": жительница Газиантепа рассказала, как пережила землетрясение

час назад

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Автор фото, Getty Images

Украинка Мария живет и работает в Газиантепе, который стал одним из эпицентров землетрясения в Турции прошедшей ночью. Она рассказала BBC News Украина, что проснулась в 4 утра от того, что ее "квартира ходит ходуном".

"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", - рассказывает Мария.

На ее месте работы регулярно проводят тренинги, как вести себя при землетрясении - Турция расположена в одной из самых сейсмоопасных зон в мире, где, по рассказам местных жителей, землетрясения происходят каждый год-два.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У древней крепости в Газиантепе - памятника ЮНЕСКО - из-за землетрясения рухнула часть стены

Главный совет в таких случаях - выйти из здания на открытое пространство.

В момент землетрясения Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов.

Она вспоминает, что "дом трясло, как коробку с конфетами", люди выбегали в панике. Те, у кого есть машина, уезжали - одна ее знакомая уехала с детьми прямо в поле.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Газиантеп оказался одним из эпицентров землетрясения на границе Турции и Сирии

По словам Марии, было две мощные волны землетрясения, третья оказалась несколько слабее. В перерыве между толчками Мария успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.

"Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и в смс-рассылке", - вспоминает Мария события утра понедельника.

Ее дом уцелел, но по стенам квартиры пошли трещины. В доме нет электричества, но уцелел газопровод и есть вода.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Газиантепе из-за землетрясения разрушены жилые дома

В городе есть разрушения - один из домов рухнул неподалеку от места работы Марии. Знакомые рассказали ей о своих разрушенных домах.

Пострадали не только жилые районы - на развалинах древней крепости постройки примерно II - III века н.э., памятнике архитектуры ЮНЕСКО, расположенном в Газиантепе, в результате землетрясения рухнула часть стены.

По словам Марии, даже турки, живущие в Газиантепе давно, не помнят такого сильного землетрясения. Последний раз что-то подобное было в 1999 году, в Измите к югу от Стамбула, когда погибли 17 тысяч человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших и погибших

Сама Мария за время своего пребывания в Турции пережила несколько землетрясений, но все они были незначительными.

"Это такое ощущение, как будто во Львове сидишь в кафе, а по площади проезжает трамвай. Ты их чувствуешь, но знаешь, что должен выйти на улицу, постоять полчаса, оценить ситуацию и вернуться назад", - рассказывает женщина.

Уже после разговора Марии с Би-би-си местные власти сообщили о еще одной волне землетрясения.

Газиантеп - это центр гастрономического туризма, также в городе работает несколько международных организаций.

В украинском МИД Би-би-си сообщили, что пока не могут сказать, есть ли украинцы среди пострадавших и погибших, - разбор завалов и идентификация тел продолжается.