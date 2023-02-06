Грузинский суд не поверил, что Саакашвили тяжело болен, и отказался его освободить

Нина Ахметели

Би-би-си

14 минут назад

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Автор фото, Reuters

Судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке уголовного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Таким образом Саакашвили остается в заключении в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

Принятое решение вызвало негодование присутствующих на процессе и ожидающих решения судьи во дворе суда. Кто-то выкрикивал: "Раб! Раб!"

"Я другого и не ждала, потому что в условиях, в которых мы живем, другого решения и быть не могло, - сказала после оглашения решения судьей мать Саакашвили Гиули Аласания, которую окружили журналисты. - Единственный союзник у этих властей в России. Это сегодня реальность. Все прогрессивное человечество на стороне моего сына".

Близкие Саакашвили давно бьют тревогу по поводу состояния его здоровья, отмечая, что, несмотря на то, что он находится в медицинском учреждении, его состояние ухудшается день ото дня.

В переводе Саакашвили на лечение за границу они видят единственный выход для спасения его жизни.

Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством в суд 1 декабря. Они требовали освобождения Саакашвили или отсрочки наказания, ссылаясь на его тяжелые болезни.

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О тяжелом состоянии и диагнозах говорили и опрошенные в суде международные и грузинские специалисты, подготовившие заключения и участвовавшие в экспертизе Саакашвили по запросу его адвокатов, а также специалисты экспертной группы, созданной при Народном защитнике для оценки медицинского обслуживания Саакашвили.

Власти говорят, что Саакашвили получает необходимую и своевременную медицинскую помощь, и обвиняют его самого в нанесении вреда своему здоровью для того, чтобы выйти на свободу.

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью 2021 года. Здесь он обвиняется по нескольким уголовным статьям, по двум из которых он был еще до возвращения в Грузию заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

Судебное слушание оказалось "сплошной шуткой", написал он на своей странице в фейсбуке, отметив, что суд поверил не группе ведущих международных врачей, а экспертам со стороны властей, которые не удосужились его даже увидеть.