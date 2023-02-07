На Камчатке отменили приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника, получившим сроки по делу о хищениях

49 минут назад

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Автор фото, Kronotsky Nature Reserve/TASS

Коллегия судей Камчатского краевого суда отменила приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника, которым ранее назначили реальные сроки по обвинению в хищении 455 млн рублей. Их дело будет пересмотрено. Показания на экологов дал отставной полковник ФСБ.

"Четыре природоохранника, которые в ожидании апелляции провели в СИЗО более полугода, освобождены", - сообщила группа поддержки сотрудников заповедника.

Оксана Терехова, Роман Корчигин, Дарья Паничева и Николай Поздняков выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде.

Прокуратура просила заменить реальные сроки экологам на условные, однако суд отменил приговор и вернул их дело в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе.

Четверо сотрудников Кроноцкого заповедника (входит в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе объекта "Вулканы Камчатки") были осуждены в июле прошлого года. Суд назначил им сроки до 5,5 лет колонии.

Задержали экологов в 2019 году, обвинив в присвоении 455 млн рублей, которые были выделены на уборку заповедника. По версии следствия, вместо того, чтобы утилизировать промышленные отходы, они просто закопали их на особо охраняемой территории.

Еще одним фигурантом дела был бывший директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, который умер в 2016 году. Его следствие назвало лидером организованной преступной группы, созданной для хищения государственных средств.

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Показания на экологов дал заместитель Шпиленка, отставной полковник ФСБ Александр Ильин, который заключил соглашение со следствием.

Как рассказывала "Медиазоне" (объявлена "иноагентом") адвокат Ирина Дьяченко, Ильина "в обмен на свободу заставили их оговорить, потому что следствию так легче расписывать роли [в преступном сообществе]".

Однако в итоге экспертиза, которую по инициативе Минприроды провели ученые МГУ, не обнаружила следов захоронения на территории заповедника.

"Исследования экспертов, проведенные осенью 2022 года высокотехнологичными методами без вмешательства в природную среду, показали: на территории не было захороненных отходов, и работы по ликвидации накопленного экологического ущерба были проведены", - говорится в сообщении группы поддержки.

"На мой взгляд, сегодня судебной коллегией вынесено совершенно обоснованное решение. Я убеждена (и это было видно по процессу), что коллегия разобралась в деле, изучила все материалы. Сделан очень важный шаг на пути к справедливости", - прокомментировала решение апелляционной инстанции адвокат Дьяченко.

Глава Минприроды России Александр Козлов ранее заявлял, что его ведомство будет настаивать на обжаловании приговора, в поддержку экологов выступал и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

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