Голод, разруха, холера, а теперь - землетрясение. Почему Сирия пострадала сильнее, чем Турция

29 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После трех землетрясений за сутки мировое внимание в основном приковано к Турции. Однако соседняя Сирия пострадала не меньше, а если принять во внимание состояние сирийской экономики после многолетней гражданской войны, становится ясно, что последствия землетрясения окажутся для сирийцев еще более печальными.

Один из наиболее пострадавших районов - северо-запад Сирии. Северные районы страны все еще остаются под контролем повстанцев. Именно сюда бежало от войны около трех миллионов человек, многие живут в палатках, древних развалинах и самодельных укрытиях.

Из-за экономического коллапса, вызванного войной, многие из них голодают. Из-за топливного кризиса этой зимой многие остались без тепла. Разрушенная инфраструктура Сирии привела к тому, что в последние месяцы тысячи людей заразились холерой, а в разрушенных больницах некому и нечем оказывать медицинскую помощь.

В понедельник ко всему этому добавилось мощное землетрясение.

Сцены в больницах напоминали картины времен разгара боевых действий: палаты переполнены пациентами, коек не хватает, врачи лечат пострадавших на каждом углу.

"Мы все время смотрели в небо в поисках военных самолетов, - говорит доктор Осама Саллум. - Мой мозг нашептывал мне, что это снова война".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В сирийских больницах не хватает коек, медикаментов и оборудования

Саллум работает в фонде Сирийско-американского медицинского общества, который поддерживает ряд больниц на северо-западе страны, контролируемом оппозицией.

"Я был в больнице в Атаребе через несколько часов после землетрясения, - рассказал он. -Когда я вышел оттуда, там было около 53 погибших. Я не смог сосчитать количество раненых".

По его словам, только в этой больнице уже умерло более 120 человек, и общая нехватка ресурсов не позволит справиться с последствиями катастрофы.

"У большинства людей, спасенных из-под завалов, обширные травмы, требующие специализированного лечения и современного оборудования", - говорит он, добавляя, что в больнице в Атаребе есть только один старый компьютерный томограф.

Несмотря на то, что боевые действия в основном закончились, система здравоохранения все еще не восстановилась. По данным Международного комитета спасения, в Сирии сейчас функционирует лишь около 45% довоенных медицинских учреждений.

Последствия войны

Сирия все еще не может оправиться от конфликта, продолжавшегося десятилетие. В 2020 году удалось добиться хрупкого перемирия, однако экономика страны лежит в руинах, а помощь от международных доноров прекратилась, поэтому о полном восстановлении страны речь не идет.

Последствия войны - массовые разрушения, острый экономический кризис, обвал валюты - не позволят бороться с разрушительными последствиями землетрясения эффективно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале февраля на севере Сирии выпал снег

Спасательные бригады по всему пострадавшему району среагировали быстро, однако масштаб разрушений оказался слишком велик даже для них.

Спасательного оборудования не хватает. Здания, пережившие первое землетрясение магнитудой 7,8, рухнули от повторных подземных толчков. После нескольких лет авиаударов и артиллерийских обстрелов жилых районов это неудивительно.

В Алеппо, по словам жителей, люди боятся оставаться в зданиях - они разбивают палатки или выжидают в автомобилях на открытых пространствах.

Северо-западная часть страны вдоль границы с Турцией контролируется базирующимися в Турции оппозиционными группами, в ней проживает около 4,6 млн человек.

Десятки тысяч людей в этом районе остались без крова, сказал Раед Салех, директор "Белых касок", группы гражданской обороны и спасателей, которая работает в районах, неподконтрольных правительству.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так за день до землетрясения выглядел временный лагерь для перемещенных лиц возле деревни Язи Баг, примерно в шести километрах от пограничного перехода Баб аль-Салама между Сирией и Турцией на севере провинции Алеппо

В некоторых местах электричество подается менее чем на час в день. Не работают водяные насосы - и на фермах, и в жилых домах. Это привело к росту цен на продовольствие и нехватке чистой питьевой воды.

Нехватка топлива и холера

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До сих пор никаких масштабных усилий по восстановлению разрушенной инфраструктуры Сирии не предпринималось. Сирийское правительство, по крайней мере частично, винит в этом западные санкции.

По данным Всемирного банка, в период с 2010 по 2020 год ВВП Сирии сократился более чем наполовину, в 2018 году ее перевели в категорию стран с низким уровнем дохода. Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб экономике в целом и системе здравоохранения в особенности.

Несмотря на военные успехи, правительство Асада в последние годы испытывает острую нехватку денежных средств - настолько, что приходится заставлять богатых бизнесменов финансировать государственные услуги и зарплаты госслужащим.

В стране остро не хватает топлива. При этом в понедельник Министерство нефти и природных ресурсов Сирии объявило, что будет дополнительно поставлять бензин и дизельное топливо в пострадавшие провинции, чтобы обеспечить энергией технику, необходимую для спасательных операций и разбора завалов. Ранее Дамаск значительно сократил субсидии на топливо, и у пострадавших провинций нет своих резервов.

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В прошлом году нехватка топлива в сочетании с разрушающейся инфраструктурой водоснабжения в Сирии вызвала еще один кризис - вспышку холеры. К середине декабря, по данным ООН, в стране насчитывалось более 60 тысяч случаев заражения.

Согласно недавнему опросу, проведенному на северо-востоке Сирии гуманитарной группой REACH, некоторые сирийцы отказываются мыть руки, чтобы сохранить питьевую воду, или пьют прямо из Евфрата. 82% респондентов сказали, что в местах, где они живут, большинство людей не может позволить себе кусок мыла.

Этой зимой сирийцы жгли мусор и ореховую скорлупу, чтобы согреться, принимали душ только раз в неделю и не выходили из дома из-за отсутствия бензина. Некоторые отказывались от горячего питания. Другие продавали свою зимнюю одежду, чтобы позволить себе хоть какую-то еду.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, С начала сирийского конфликта топлива в стране не хватало. В некоторых районах жители приспособились очищать сырую нефть в домашних условиях

Теперь ко всем этим сложностям добавились последствия землетрясения: разрушенные дома и инфраструктура, переполненные больницы, нехватка продовольствия и воды.

Есть и неожиданные проблемы: например, из пострадавшего здания тюрьмы в городе Раджо недалеко от турецкой границы сбежали два десятка предполагаемых бойцов группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).

"Общественные службы и так были на грани краха после 12 лет кризиса, - говорит Эмма Форстер, менеджер по политике и коммуникациям Норвежского совета по делам беженцев, работающая в Дамаске. - Люди говорят, что это самый худший год, включая годы войны".

Марк Кайе, представитель Международного комитета спасения, призвал направить в Сирию больше помощи после землетрясения. "В любом другом месте мира это было бы чрезвычайной ситуацией, - сказал он. - То, что мы имеем в Сирии, - это чрезвычайная ситуация внутри чрезвычайной ситуации".

Однако гуманитарная помощь в районы, контролируемые повстанцами, поступает через Турцию по трансграничному механизму, созданному в 2014 году резолюцией Совета Безопасности ООН.

Дамаск и Москва оспаривают его, утверждая, что он нарушает суверенитет Сирии. Под давлением России и Китая количество пограничных пунктов со временем сократилось с четырех до одного.

При этом, по сообщению ООН, этот переход также пострадал от землетрясения.