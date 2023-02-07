ЕСПЧ присудил 33 тысячи евро девочке из России. Ее допрашивали по делу о сексуальном насилии больше 20 раз

час назад

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Автор фото, AFP/Getty

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в более чем 33 тысячи евро по делу о нарушении прав несовершеннолетней гражданки России, подвергшейся сексуализированному насилию. Но денег россиянка не получит.

Страсбургский суд признал, что российские власти допустили жестокое обращение в отношении 12-летней девочки - допросив ее в ходе расследования не менее 23 раз.

ЕСПЧ указал, что российские следователи, действуя в соответствии с российским законом, тем не менее нарушили статью Европейской конвенции по правам человека, запрещающую пытки.

Интересы россиянки в ЕСПЧ представлял проект "Правовая инициатива" (признан в России "иноагентом").

"При расследовании дела заявительницы власти РФ не предоставили щадящий режим, который учитывал бы интересы ребенка, и полностью проигнорировали ее страдания и уязвимое положение. Также суд указал на пробелы в законодательстве, устранение которых могло бы помочь избежать ретравматизации других детей, пострадавших от сексуализированного насилия", - пояснила Анастасия Захарова, юрист проекта "Правовая инициатива".

Компенсацию заявительнице не выплатят, так как Россия в мае 2022 году в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ, не вступившие в силу до 16 марта - даты, когда РФ исключили из Совета Европы. При этом ЕСПЧ считает, что Россия обязана исполнять решения по всем выявленным ЕСПЧ нарушениям прав человека, случившимся до денонсации Конвенции по правам человека.

Жалоба была подана в августе 2020 года. Тогда по делу о сексуальном насилии, которое совершалось над потерпевшей из Татарстана с шестилетнего возраста, проходили четыре мужчины. Все они признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.

Би-би-си подробно рассказывала драматическую историю этой девочки.

Рассказать о сексуальном насилии больше 20 раз

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После смерти матери 11-летнюю девочку отдали в приют, где она рассказала психологу и воспитателю, что пережила сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. Гинеколог не обнаружил повреждений, записи опросов пострадавшей были уничтожены.

Позже классная руководительница девочки оформила над ней опеку и отвела к психологу, где ребенок снова рассказал о пережитом насилии.

Женщина больше полугода не решалась сообщить в полицию о том, что ее приемная дочь несколько лет назад пострадала от сексуального насилия. "Как обычного человека меня пугало, будет ли вообще больше вреда или пользы от этого. Я понимала, что девочку просто затаскают", - рассказывала она Би-би-си.

В 2019 году на основании показаний девочки было возбуждено четыре уголовных дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В жалобе в ЕСПЧ говорилось, что во время следствия и суда пострадавшей пришлось пересказывать обстоятельства сексуального насилия не менее 23 раз, хотя у следствия была видеозапись ее показаний (при этом первый вариант записи был утерян).

В ходе следствия девочка вынуждена была повторять обстоятельства пережитого насилия - ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, сами обвиняемые, эксперты и судьи. Ее также возили на места предполагаемых преступлений. Девочке нужно было показать и рассказать, где во время совершения преступлений стояла мебель, описывать обстановку и т.д.

Опекун, до того как обратиться в полицию, советовалась с психологами, и те говорили, что много допрашивать девочку не будут.

В 2019 году девушке диагностировали депрессию. С психологическим истощением она попала в неврологический стационар. Психологи рекомендовали прекратить участие потерпевшей в следственных действиях и минимизировать стрессовые ситуации, но допросы продолжились.

Закон в России предписывает возбуждать отдельное уголовное дело на каждого обвиняемого, если преступление было совершено не в соучастии, и в случае заявительницы это увеличило число следственных действий.

Руководительница общественной организации приемных семей Татарстана Светлана Елакова рассказывала Би-би-си, что подобные ситуации ставят в странное положение и специалистов: коллегиальное взаимодействие между службами следственного комитета и психологами отсутствует, объясняла эксперт.

"Следственные органы сами по себе, а психологи сами по себе. И задаешься вопросом, захочется ли в следующий раз обращаться в полицию, или просто захочется сделать так, чтобы ребенку стало хорошо и родителям стало хорошо? У меня сейчас четкое ощущение, что у нас есть большая машина государственная, которая в муку перемалывает, не думая о том, кто что чувствует, как это скажется в дальнейшем на конкретном ребенке, конкретной семье, на будущем этого ребенка", - говорит она.

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