Взрыв газа в жилом доме в Ефремове: четверо погибли, людей продолжают доставать из-под завалов

33 минуты назад

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Автор фото, Tula regional prosecutor's office

В городе Ефремове Тульской области в пятиэтажке на улице Химиков произошел взрыв. Один из подъездов обрушился. Предположительно, это произошло из-за утечки бытового газа.

По меньшей мере четыре человека погибли, сообщили в МЧС по Тульской области. По предварительным данным, семь человек спасены, по меньшей мере трое остаются под завалами.

По данным экстренных служб, обрушение подъезда произошло из-за взрыва газа, вызванного с неисправностью оборудования. "Произошло обрушение с пятого по второй этажи пятиэтажного жилого дома", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщает министерство здравоохранения, двое пострадавших в Тульской области доставлены в больницу: это мужчина и ребенок дошкольного возраста. Их жизнь вне опасности.

Автор фото, Russian Emergencies Ministry Press Office/TASS

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки по факту происшествия. В сообщении указано, что частичное обрушение здания произошло из-за взрыва бытового газа.

Только за прошлый год в России произошло более 30 взрывов бытового газа в жилых домах, в результате восьми происшествий погибли люди.