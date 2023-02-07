В Британии нашли тела директора престижной частной школы. Полиция считает убийцей ее мужа

10 минут назад

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Автор фото, John Wildgoose Подпись к фото, Эмма Паттисон вступила в должность директора престижной школы Epsom College пять месяцев назад

В воскресенье полиция Британии обнаружила тела директора престижной частной школы Epsom College, ее мужа и семилетней дочери.

Тела всех троих в 01:10 ночи были найдены в доме Паттисонов, который расположен на территории частной школы Epsom College в графстве Суррей к югу от Лондона.

Правоохранители считают, что 45-летнюю Эмму Паттисон с дочерью Летти застрелил ее муж, Джордж Паттисон, который затем покончил жизнь самоубийством. У него, как подтвердили полицейские, была действительная лицензия на владение оружием, только недавно обновленная.

Зарегистрированный на имя Паттисона пистолет был найден на месте преступления.

По данным Би-би-си, в субботу вечером Паттисон позвонила кому-то из своей семьи с экстренной просьбой о помощи, но когда ее родственник приехал к ней домой, все трое уже были мертвы.

Автор фото, John Wildgoose Подпись к фото, Тела Эммы Паттисон, ее мужа и дочери были найдены в воскресенье

Полицейские расследуют инцидент как убийство и самоубийство, пытаясь установить хронологию и обстоятельства произошедшего. Причины смерти будут официально объявлены позже, по результатам вскрытия.

39-летний Джордж Паттисон был дипломированным бухгалтером и имел свою консультационную фирму.

Полиция Суррея сообщила, что за несколько дней до убийства правоохранительные органы звонили ему для рутинной проверки, связанной с лицензией на оружие, чтобы уточнить его адрес.

Из-за того, что между этим звонком и убийством прошло совсем небольшое время, полиция Суррея обратилась в независимую службу, регулирующую работу правоохранительных органов (IOPC), с просьбой расследовать собственные действия.

Сообщается, что полиция Суррея раньше не имела контактов с семьей Паттисонов.

Эмма Паттисон вступила в должность директора школы Epsom College пять месяцев назад. Она стала первой женщиной, возглавившей это учебное заведение с начала его основания в 1855 году. До этого она работала в государственной старшей школе района Кройдон на юге Лондона.

В Epsom College учатся 850 школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Стоимость года обучения там составляет от 20 до 40 тысяч фунтов (25-50 тысяч долларов) в зависимости от того, проживают ли ученики на территории школы или только обучаются там в течение дня.

Подпись к фото, Дом Паттисонов находится на территории школы Epsom College

Глава исполнительного совета Epsom College выразил соболезнования родственникам и друзьям Паттисон, назвав ее чудесным учителем, но прежде всего чудесным человеком.

Сама она в декабре в студенческом подкасте рассказала, что переезд на территорию школы и ее новая работа принесли большие изменения в жизнь ее семьи.