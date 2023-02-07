В Британии нашли тела директора престижной частной школы. Полиция считает убийцей ее мужа
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В воскресенье полиция Британии обнаружила тела директора престижной частной школы Epsom College, ее мужа и семилетней дочери.
Тела всех троих в 01:10 ночи были найдены в доме Паттисонов, который расположен на территории частной школы Epsom College в графстве Суррей к югу от Лондона.
Правоохранители считают, что 45-летнюю Эмму Паттисон с дочерью Летти застрелил ее муж, Джордж Паттисон, который затем покончил жизнь самоубийством. У него, как подтвердили полицейские, была действительная лицензия на владение оружием, только недавно обновленная.
Зарегистрированный на имя Паттисона пистолет был найден на месте преступления.
По данным Би-би-си, в субботу вечером Паттисон позвонила кому-то из своей семьи с экстренной просьбой о помощи, но когда ее родственник приехал к ней домой, все трое уже были мертвы.
Полицейские расследуют инцидент как убийство и самоубийство, пытаясь установить хронологию и обстоятельства произошедшего. Причины смерти будут официально объявлены позже, по результатам вскрытия.
39-летний Джордж Паттисон был дипломированным бухгалтером и имел свою консультационную фирму.
Полиция Суррея сообщила, что за несколько дней до убийства правоохранительные органы звонили ему для рутинной проверки, связанной с лицензией на оружие, чтобы уточнить его адрес.
Из-за того, что между этим звонком и убийством прошло совсем небольшое время, полиция Суррея обратилась в независимую службу, регулирующую работу правоохранительных органов (IOPC), с просьбой расследовать собственные действия.
Сообщается, что полиция Суррея раньше не имела контактов с семьей Паттисонов.
Эмма Паттисон вступила в должность директора школы Epsom College пять месяцев назад. Она стала первой женщиной, возглавившей это учебное заведение с начала его основания в 1855 году. До этого она работала в государственной старшей школе района Кройдон на юге Лондона.
В Epsom College учатся 850 школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Стоимость года обучения там составляет от 20 до 40 тысяч фунтов (25-50 тысяч долларов) в зависимости от того, проживают ли ученики на территории школы или только обучаются там в течение дня.
Глава исполнительного совета Epsom College выразил соболезнования родственникам и друзьям Паттисон, назвав ее чудесным учителем, но прежде всего чудесным человеком.
Сама она в декабре в студенческом подкасте рассказала, что переезд на территорию школы и ее новая работа принесли большие изменения в жизнь ее семьи.
"Мы переехали в другой дом, купили собаку, у меня новая работа - всего этого не должно было случиться, но оно случилось. Все это замечательно, и колледж нас очень поддержал", - говорила Паттисон в интервью ученикам.