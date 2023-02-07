"Источник латания дыр". Сколько у России резервов и надолго ли их хватит?

Ольга Шамина, Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

В 2023 году российский бюджет оказался не в лучшей форме: в январе его дефицит составил 1,8 трлн рублей - это многолетний рекорд. Российская нефть продолжает торговаться со скидкой к мировой, экономика сокращается, а война требует все больше денег. Пока для латания бюджетных дыр есть резервы - но надолго ли их хватит?

В Фонде национального благосостояния - главной бюджетной кубышке России - в начале февраля было более 10,8 трлн рублей. Это примерно 155 млрд долларов, или 7,2% ВВП.

На первый взгляд, кажется, что это много. Но на фоне продолжающейся войны с Украиной и экономического кризиса, ею спровоцированного, российские резервы тают на глазах. Так, в начале 2022 года в ФНБ было более 13,6 трлн рублей.

В январе 2023 года минфин продал из ФНБ юаней и золота на 38,9 млрд рублей - все это пошло на латание дыр в бюджете. В 2022 году на эти же цели власти изъяли из ФНБ около 3 трлн рублей. Еще около 1 трлн - на различные инвестиции (часто таким образом власти помогали пострадавшим от кризиса компаниям).

В этом году ситуация вряд ли изменится. Бюджет сверстан с дефицитом почти в 3 трлн рублей - при цене на нефть в 70 долларов за баррель. Российская нефть же оторвалась от мирового рынка из-за западных санкций: баррель Urals в январе стоил существенно ниже прогнозов правительства - всего 49,48 доллара за баррель. Если так продолжится, то реальный дефицит будет существенно выше прогнозов.

Вывод простой: доходов бюджета явно не хватает на финансирование всех расходов, а значит - резервы будут тратить и дальше. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, насколько их хватит и что будет потом.

Сколько реально денег в ФНБ?

Российские власти в последние годы проводили очень жесткую бюджетную политику. До войны бюджет балансировался при цене на нефть чуть больше 40 долларов за баррель, а реальные цены были намного больше - все лишнее уходило в ФНБ.

Нынешние 11 трлн рублей - это как раз результат этой бережливости. Но с ними не все так просто.

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ФНБ делится на ликвидную часть - активы, которые можно легко изъять и потратить, например, вложения в юани, рубли или золото. А также на неликвидную часть - это вложения в различные ценные бумаги и инвестиции в компании, эту часть быстро потратить намного сложнее.

40% от текущего объема ФНБ составляют неликвидные активы, которые сложно использовать для покрытия дефицита бюджета, объясняет Александр Исаков из Bloomberg Economics.

Ликвидная часть ФНБ в начале февраля была существенно меньше - всего 6,3 трлн рублей, или 91 млн долларов.

Если дефицит бюджета будет на уровне 3 трлн рублей в год, то даже простая математика показывает, что резервов хватит всего на пару лет. Экономисты, опрошенные Би-би-си, делают похожие прогнозы.

Ликвидной суммы хватит на один-два года при условии, что правительство не будет наращивать расходы и будет действовать в рамках принятого бюджета, считает экономист Александра Осмоловская-Суслина. Похожий прогноз у Софьи Донец из "Ренессанс Капитала".

Но у этих прогнозов есть важная оговорка. "Ситуация с объемом ФНБ будет напрямую зависеть от того, как долго будет продолжаться военный конфликт, на каких условиях он будет закончен, а также от цен и спроса на российские углеводороды", - отмечает Осмоловская-Суслина.

Главный риск бюджетной системы

В реальности есть ли у России эти пара лет? В понедельник Минфин опубликовал статистику по исполнению бюджета в январе - и она оказалась довольно шокирующей.

Дефицит бюджета составил почти 1,8 трлн рублей. Доходы упали более чем на 35% по сравнению с мирным январем 2022 года, а нефтегазовые доходы - на 46%.

Но хуже всего выглядит ситуация с расходами - они в январе 2023 года взлетели почти на 60% до более чем 3 трлн рублей.

"Главная причина расширения дефицита - необычно высокие для января расходы. Если бы расходы были бы на уровне прошлого года, то дефицит бы не превысил 700 млрд рублей", - считает Исаков.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Минфин пока считает, что январская ситуация с бюджетом временная

Рост расходов экономист называет главным риском для бюджетной системы на этот год. Но и от доходов он не ждет ничего хорошего: нефтегазовые доходы будут ниже прогнозов на пару триллионов.

В федеральный бюджет также идут различные внутренние налоги - они могут падать, когда замедляется активность бизнеса. В январе такие поступления также обвалились. Но тут свою роль сыграли, скорее, бюрократические причины - возмещение НДС и переплаты по налогу на прибыль. Пока экономисты считают, что это временное снижение.

Минфин уверяет, что в целом весь январский обвал временный - и заодно сообщает, что расходы будут в рамках запланированного бюджета.

Но многие сомневаются в прогнозах ведомства. Например, директор по инвестициям "Локо-инвест" Дмитрий Полевой уверен, что дефицит бюджета по итогам года будет выше - 3,5-3,6 трлн рублей.

Жизнь без резервов

ФНБ был создан в 2008 году, тогда Стабилизационный фонд поделили на две структуры - как раз сам ФНБ и Резервный фонд. Причем ФНБ задумывался не как средство латания бюджетных дыр, а как механизм стабилизации пенсионной системы - она в России также не в самом хорошем состоянии, но об этих проблемах давно забыли.

К 2018 году Резервный фонд был исчерпан - его остатки слили с Фондом национального благосостояния. Тогда же в России появилось бюджетное правило: благодаря ему доходы бюджета при цене на нефть выше цены отсечения (44,2 доллара за баррель в 2022 году) шли в ФНБ, который постоянно пополнялся. Это же снизило зависимость курса рубля от цен на нефть.

До войны бюджетная система России работала стабильно - резервы росли, дефицита не было. Но война всю эту стройную систему сломала. Почти сразу после ее начала действие бюджетного правила приостановили, а расходы начали быстро расти.

Власти в итоге обещали разработать новое бюджетное правило. И не обманули, оно появилось в конце 2022 года, но в очень усеченном виде: был зафиксирован размер доходов бюджета на уровне 8 трлн рублей в год - все, что выше, должно идти в резервы. Но при нынешней ситуации оно вряд ли будет работать на пополнение резервов.

У России есть еще и другие кубышки, например, резервы Центрального банка - они составляют почти 598 млрд долларов. Правда, они же и частично заморожены.

ФНБ - это часть золотовалютных резервов Центробанка, но правительство имеет право распоряжаться только им, объясняет экономист Осмоловская-Суслина.

Правительство может только дополнительно заимствовать у ЦБ, но на условиях эмиссии, добавляет экономист. Речь идет о том, что оно может занять деньги у ЦБ - тот просто напечатает рубли, что приведет к росту инфляции.

Примерно таким образом власти и вытаскивают из ФНБ те средства, которые были заморожены западными странам. "ЦБ просто перечислял Минфину рубли в обмен на валюту", - объясняет Полевой. Все операции были внутри баланса ЦБ.

Правда, у правительства есть свой Резервный фонд - он небольшой и его тратят обычно на экстренные расходы, чтобы не переписывать бюджет. Некоторые экономисты считают, что в январе эти деньги тоже пошли на латание бюджетных дыр. Но в целом в этом фонде недостаточно денег, чтобы финансировать дефицит бюджета.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Правительство не может латать дыры в бюджете с помощью обширных резервов Центробанка

Что же будет, если ФНБ закончится? Тут вариантов не очень много. Бюджетная политика будет ужесточена, а для покрытия дефицита придется ориентироваться только на поступления от углеводородов и на внутренние заимствования, говорит Александра Осмоловская-Суслина.

Речь идет о том, что власти будут сокращать расходы - те, которые смогут. Сократить расходы на оборону и национальную безопасность почти невозможно, а вот на развитие, например, экономики или науки можно. А также будут занимать у населения.

ФНБ задумывался как поддержка будущих поколений и способ сбалансировать пенсионную систему. Но об этой его роли уже можно забыть.

"Из стратегического актива фонд стал скорее источником срочного латания бюджетных дыр, - говорит Осмоловская-Суслина. - Нет уверенности, что он вообще доживет до появления будущих поколений, пенсионные проблемы которых по изначальной задумке должен был решать".

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