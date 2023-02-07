В России завели первое уголовное дело по новому закону об "иноагентах"

54 минуты назад

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Тверской активист, координатор движения "Голос" (внесено в реестр "иноагентов" в России) Артем Важенков стал первым в России фигурантом уголовного дела о нарушении законодательства об "иностранных агентах", сообщил правозащитник Павел Чиков.

В марте 2022 года Важенков был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что не указал статус "иноагента" в инстаграме, в августе - на 50 тысяч, но уже за телеграм-канал.

Изданию Sota Артем Важенков рассказал, что повестки из Следственного комитета стали поступать ему еще 3-4 месяца назад, однако из-за того, что он находится за границей, от визита он воздержался.

Сейчас активист находится за пределами России.

Уголовное дело в отношении Важенкова возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ - "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента".

Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Обновленная редакция статьи 330.1 УК РФ появилась в конце 2022 года.

Артем Важенков был признан иноагентом в конце 2021 года. Он писал в своем фейсбуке, что российский Минюст использовал в качестве предлога денежный перевод от гражданки Нигерии по имени Абуре Флоренция. В комментариях к своему посту он уточнял, что "купил человеку билет на самолет, он эти деньги вернул, но почему-то с карты гражданки Нигерии". С Абуре Флоренцией Важенков не знаком.