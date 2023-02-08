Послание Байдена Конгрессу: Америка выдержала испытание Путиным и продолжит поддерживать Украину

час назад

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Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден выступил перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране", перечислив в числе своих достижений создание международной коалиции, поддерживающей Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Война в Украине, однако, заняла немного места в речи Байдена, продолжавшейся около полутора часов, причем обратился он к этой теме ближе к концу.

Гораздо больше внимания он уделил достижениям своей администрации, в том числе состоянию экономики, самому низкому уровню безработицы за 50 лет, и таким специфическим проблемам американского общества, как расизм в полиции и попадание огнестрельного оружия в руки психически неуравновешенных людей.

Это было третье послание президента Байдена и первое после ноябрьских промежуточных выборов, после которых большинство в Палате представителей получили республиканцы.

Численный перевес у республиканцев, однако, крайне невелик и намного меньше, чем ожидалось до выборов, а Сенат они взять так и не смогли. Речь президента, которому в ноябре исполнилось 80, была уверенной и боевитой.

Байден вспомнил, что свое прошлое послание он оглашал в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину - "кровавого натиска, вызывающего в памяти картины гибели и разрушений, которые испытала Европа во время Второй мировой войны".

"Вторжение Путина стало испытанием на века - продолжил американский президент. - Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира. Будем ли мы отстаивать самые базовые принципы? Будем ли мы защищать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей свободно от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Ведь такая защита важна для нас, она сохраняет мир и предотвращает сезон охоты для всех потенциальных агрессоров, угрожающих нашей безопасности и процветанию".

"Год спустя мы знаем ответ. Да, будем отстаивать. Уже отстаиваем. Вместе мы сделали то, что Америка делает в свои лучшие моменты. Мы возглавили. Мы объединили НАТО. Мы собрали глобальную коалицию. Мы противостояли агрессии Путина. И мы встали рядом с украинским народом", - сказал Байден.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден обратился к послу Украины, которая также находилась в зале

Он обратился к находившейся в зале Оксане Маркаровой, послу Украины в США, и попросил собравшихся поприветствовать ее аплодисментами.