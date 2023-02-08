Байден выступил с ежегодным посланием, но почти не говорил об Украине. Главное из его выступления в Конгрессе

46 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ежегодное выступление "О положении в стране" - важное событие в политическом календаре США, которое транслируется в прямом эфире (и его обычно смотрят миллионы людей)

Президент США Джо Байден в своем ежегодном послании Конгрессу "О положении в стране" в числе прочего пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Он также пообещал защищать суверенитет США после вторжения китайского "шара-шпиона". Однако внешняя политика занимала лишь незначительную часть его выступления.

Байден подчеркнул важность сотрудничества двух партий, выступая в нижней палате американского парламента, где теперь большинство у республиканцев. И эта речь рассматривалась как своего рода дорожная карта перед ожидаемым решение о его участии в президентских выборах в 2024 году.

73-минутное выступление 80-летнего Байдена состоялось, когда его рейтинг колеблется около самого низкого уровня за время его президентства. Он выступал перед переполненным залом и высокопоставленными гостями, в том числе Боно из группы U2, а также перед судьями Верховного суда США. Рядом с Байденом находился новый спикер - республиканец Кевин Маккарти.

Байден сделал шаг навстречу республиканцам, которые в январе взяли под контроль нижнюю палату Конгресса США. "Моим друзьям - республиканцам, - сказал он. - Если мы могли работать вместе в прошлом Конгрессе, нет никаких причин, по которым мы не можем работать вместе в этом новом Конгрессе".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кевин Маккарти, избранный спикером с 15-й попытки, за спиной Джо Байдена

"Поддерживать Киев столько, сколько потребуется"

Байден заявил, что через два года после того, как сторонники его предшественника Дональда Трампа устроили беспорядки в Капитолии, демократия в стране, по его мнению, остается "непреклонной и несломленной".

Президент США почти не упоминал в речи главное внешнеполитическое событие последних дней - шар, который оказался над территорией страны и был в итоге сбит. Американские военные считают, что это мог быть китайский разведчик, Китай отвергает подозрения и называет шар сбившимся с курса метеорологическим объектом.

Байден заявил, что намерен конструктивно сотрудничать с Китаем, но предупредил: "Не заблуждайтесь. Как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали".

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Также он ни словом не обмолвился о произошедших на этой неделе опустошительных землетрясениях в Турции и Сирии, жертвами которых стали тысячи человек, множество остались без крыши над головой.

Украина была упомянута в самом конце выступления. Байден повторил, что США будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но не стал распространяться насчет того, каким он видит итог идущей войны и готовы ли США помогать Украине победить или всего лишь не дать ей проиграть.

В последнее время политика администрации Байдена по отношению к российской войне против Украины подвергается острой критике, причем не только со стороны республиканцев, но и от представителей его собственной партии. Президента и его окружение укоряют за недостаточный объем военной помощи для Украины и чрезмерную медлительность в ее передаче: так, анонсированные поставки танков "Абрамс" и боеприпасов повышенной дальности GLSDB будут осуществлены через программу USAI, предусматривающую заказ техники у производителя, а значит на территории Украины они смогут появиться лишь спустя много месяцев.

Кроме того, Белый дом, невзирая на настойчивые призывы Киева и европейских партнеров, до сих отказывается одобрить передачу Украине боевой авиации, включая истребители и вертолеты.

Внутренние проблемы

Президент США в основном сосредоточился не на внешней политике, а на внутренних проблемах, отмечая устойчивость американской экономики: безработица, по его словам, сократилась в январе до полувекового минимума, и есть признаки того, что самая сильная за четыре десятилетия инфляция сбавляет темп.

Байден обнародовал свой список политических пожеланий, призывая к запрету штурмового оружия, минимальному налогу для миллиардеров и доступу к дошкольным учреждениям для трех- и четырехлетних детей, хотя многие из его предложений, скорее всего, не найдут отклика в Конгрессе.

Он также осудил "возмутительные" показатели прибыли нефтяных компаний, но признал сказал: "Нам будет нужна нефть как минимум еще 10 лет".

После смерти 29-летнего Тайри Николса, которого при задержании избили полицейские в Мемфисе, в январе Байден также призвал законодателей провести затянувшиеся реформы в полиции: "Сделайте что-нибудь" (мать и отчим Николса были приглашены на его выступление в качестве гостей первой леди Джилл Байден).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мать Николса Роувон Уэллс и его отчим Родни Уэллс присутствовали на выступлении Байдена в качестве гостей

Байден при это подчеркнул, что большинство полицейских - "хорошие, порядочные люди", что вызвало редкие за время его выступления аплодисменты законодателей.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс, которая в свои 40 лет является самым молодым губернатором, а раньше работала пресс-секретарем президента Дональда Трампа, выступила с республиканским ответом на речь Байдена.

"Большинство американцев просто хотят жить в свободе и мире, но мы находимся под ударом левой культурной войны, которую мы не начинали и никогда не хотели вести", - заявила она.

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