Зеленский прибыл Лондон впервые с начала войны. Он встретится с королем Карлом III и выступит в парламенте

8 февраля 2023, 10:23 GMT Обновлено 13 минут назад

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Автор фото, REX/Shutterstock

Владимир Зеленский в среду прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит в британском парламенте. Состоится также аудиенция президента Украины с британским королем Карлом III.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

"Визит президента Зеленского в Великобританию - это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами", - сказал Сунак.

В среду Лондон также объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки "непрактичными", объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев.

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

Британские власти также намерены объявить о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто "помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины".

В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.