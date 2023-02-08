Карл III без короны. В Британии показали первую почтовую марку с новым монархом

44 минуты назад

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Британская Королевская почтовая служба Royal Mail представила дизайн новых марок c портретом короля Карла III, которые будут введены в обращение с 4 апреля.

Новый монарх предстанет на марках без каких-либо регалий или украшений: в отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, на марках он изображен без короны. Этот простой дизайн был одобрен лично королем.

"Пожелания, которые нам передали, заключались в том, что он хотел простоты, - сказал официальный представитель Royal Mail Дэвид Голд. - Это просто образ человека без прикрас".

Марки с изображением Елизаветы II не менялись с 1967 года. Они соответствовали предыдущей традиции, когда монарх изображается в короне или диадеме - или же символы королевской власти присутствуют на марках отдельно.

Автор фото, Royal Mail Подпись к фото, Изображение королевы Елизаветы II используется на марках с 1967 года

"У нас 70 лет был один монарх, и с 1967 года марки почти не менялись,"- отметил Дэвид Голд. По его словам, теперь жители страны будут некоторое время привыкать к новому изображению на стандартных марках первого и второго класса.

Автор фото, Victoria Jones Подпись к фото, Новые марки были представлены в почтовом музее в Лондоне

Британские почтовые марки уникальны тем, что на них нет названия страны, а на новых марках нет ничего, кроме профиля короля, цены и штрих-кода.

Новый дизайн основан на портрете, сделанном скульптором Мартином Дженнингсом для новых монет с изображением короля Карла III. Это изображение и было адаптировано для печати на марках.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Новый портрет был изготовлен по фотографиям Карла III

Новые марки, которые скоро поступят в обращение, будут использоваться вместе с марками, на которых изображена королева Елизавета II: они будут продаваться до тех пор, пока не закончатся старые запасы.

Король Карл III - седьмой монарх, фигурирующий на почтовых марках. Первой была королева Виктория: в 1840 году ее профиль был изображен на "Черном пенни" - первой в истории стандартной почтовой марке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая марка "Черный пенни" с королевой Викторией

Изображение королевы Виктории, появившееся на первых марках, было основано эскизе, сделанном, когда ей было 15 лет, оно использовалось до самой ее смерти в возрасте 81-го года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Король Георг VI на марках с короной

Король Карл III сам часто пишет письма. По данным герцогства Корнуолл, в свой последний год в качестве принца Уэльского он лично написал 1830 писем. При этом в его адрес за год пришло более 50 тыс. писем, отправленных разными людьми и обществами.

Многочисленные письма принца Уэльского также нередко приводили к обвинениям во вмешательстве в политику - чего британским монархам делать нельзя.