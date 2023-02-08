Фото: президент Украины Владимир Зеленский и король Британии Карл III

час назад

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Британию посетил резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, выступил в парламенте и встретился с британским королем Карлом III в Букингемском дворце.

"Встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу. Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх", - написал Зеленский после встречи в своем телеграм-канале.