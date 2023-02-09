Минкульт отказался продлить контракт директора Третьяковки

59 минут назад

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Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Государственной Третьяковской галереи в связи с завершением срока контракта. Эксперты ожидали ее отставки - особенно после сообщений о том, что Минкульт попросил предоставить информацию о соответствии экспозиции музея "духовно-нравственным ценностям".

Министерство культуры России сообщило, что контракт Трегуловой, которая возглавляла Третьяковку с февраля 2015 года, продлен не будет. Срок контракта истекает в четверг, 9 февраля.

Новым руководителем Третьяковской галереи назначена Елена Проничева. До сих пор она была директором Политехнического музея.

В конце января министерство направило Трегуловой письмо с просьбой предоставить информацию о соответствии экспозиции музея "духовно-нравственным ценностям". Поводом стала жалоба некоего Сергея Шадрина.

Министерство тогда объяснило журналистам, что письмо Трегуловой направлено "в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство", а "практика работы с подобными документами" предусматривает "запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину".

Формальностью и необходимостью не оставить без ответа обращение гражданина письмо Трегуловой называл и источник Би-би-си в министерстве.

"Это обычная регламентная процедура - такие письма граждан приходят в министерство десятками каждый день на разные темы, - говорил собеседник Би-би-си. - Cегодня людей тревожных много, и они пишут: "не нравится репертуарная политика", "нарушение стратегии культурной политики", "не об этом сегодня требует страна".

"И затем специально обученные люди по работе с письмами граждан пишут дальше ответ гражданину. При этом министерство может согласиться с позицией учреждения или не согласиться", - объяснял источник.

Однако художественный обозреватель газеты "Коммерсант" Кира Долинина в разговоре с Би-би-си еще в январе отказалась считать ситуацию с письмом рядовой. Ее насторожило то, что жалоба гражданина была предана огласке через СМИ и совпала со сроком окончания действия контракта Трегуловой.

"Если станет известно, что Трегулову сняли, контракт не продлен - это абсолютно ожидаемая ситуация в художественном мире. Она явно пыталась оттянуть этот момент, за это была очень обругана либеральной интеллигенцией", - говорила Долинина.

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По ее словам, последний год для Третьяковки был богатым на скандалы.

"Московская биеннале, в которой планировались вещи "художников Донбасса" с одной стороны, а с другой - вещи, в которых был украинский флаг. Сергей Бугаев-Африка делал свой проект про "падшую Европу" и снос советских памятников, но были и художники, которые стояли совсем на обратной позиции политической. Выставка эта не состоялась. Не состоялась она довольно громко", - приводила примеры Долинина.

По мнению критика, конформистская позиция "как бы не сказать лишнего" не могла гарантировать продление контракта. "Человека все равно снимут с его высокой должности, потому что он все равно не вписывается. Он сделал три решительных шага вперед и пять шагов назад. Это конформизм. К сожалению, Третьяковка сплясала этот танец за последние 11 месяцев", - ожидала отставки Долинина.

Письмо Минкульта Трегуловой с просьбой дать информацию для ответа на обращение гражданина она называла плевком в сторону руководства музея. В своей жалобе, по данным издания The Moscow Times, Сергей Шадрин (кто это, неизвестно), писал, что испытал глубокий пессимизм после посещения Третьяковки, а также ощущение пустоты и беспросветности.

Цикл "Тайная вечеря" состоит из 13 картин, "по содержанию которых невозможно понять, кто является Иудой", а в искусстве второй половины XX века есть сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации" образов отечественных правителей и деятелей культуры, пересказало претензии гражданина издание.

Шадрин при этом ссылался на указ президента России Владимира Путина о "сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей", подписанный в ноябре прошлого года.

Проничева, назначенная вместо Трегуловой директором Третьяковки, возглавляла Политехнический музей с 2020 года, а до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. В прошлом году Путин включил ее в состав совета по науке и образованию, отмечает издание РБК. "Коммерсант" же обращает внимание на то, что она дочь Владимира Проничева, который в разное время был главой Погранслужбы ФСБ, главой департамента по защите конституционного строя и первым замдиректора ФСБ.

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