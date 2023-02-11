Россиянка в Нью-Йорке пыталась убить подругу при помощи чизкейка, чтобы потом выдать себя за нее

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

час назад

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Автор фото, Facebook Подпись к фото, Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик

Проходивший в нью-йоркском районе Куинс процесс 47-летней россиянки Виктории Насыровой завершился обвинительным вердиктом. Бывшая доминатрикс, обвиняемая в России в отравлении в 2014 году своей соседки, 54-летней Аллы Алексеенко, признана виновной в покушении на убийство свой знакомой, мастера по наращиванию ресниц Ольги Цвик. Убить Цвик она намеревалась посредством чизкейка, наполненного сильнодействующим транквилизатором.

После смерти Алексеенко, чей труп был сожжен и зарыт в землю, Насырову допросила российская полиция, но поначалу не взяла под стражу, а когда спохватилась, подозреваемая уже находилась за границей.

В 2015 году Интерпол объявил ее в международный розыск. Прокуратура Куинса убеждена, что Насырова пыталась умертвить Цвик с целью хищения ее личности. Преступницу роднили с потерпевшей, которой в день отравления было 35 лет, цвет волос, оттенок кожи и некоторые физические черты.

28 августа 2016 года Насырова попросила Цвик срочно ее принять, сославшись на какую-то экстренную ситуацию, и явилась к той с тортом. Сама она съела два куска и уговорила хозяйку полакомиться третьим. Вкоре той стало плохо. Последнее, что она помнит, это Насырову, слоняющуюся по комнате.

На следующий день Цвик нашли в состоянии, близком к коме, и срочно отправили в больницу.

На коробке от торта обнаружили следы феназепама, которым в США не пользуются. Перед уходом Насырова переодела потерпевшую в гривуазное кружевное белье и рассыпала в комнате таблетки того же российского транквилизатора. По версии прокуратуры, замысел был в том, чтобы инсценировать самоубийство.

"К счастью, ее жертва выжила, а отрава привела прямо к злоумышленнице", - заметила генпрокурор Куинса Мелинда Кац.

Оказалось, что Насырова прихватила с собой украинский паспорт жертвы и ее разрешение на работу в США, любимое золотое кольцо, красную сумочку и примерно 4 тысячи долларов наличными.

Садизм по велению сердца

Автор фото, Facebook Подпись к фото, В России Насырова обвиняется в убийстве

Нью-йоркское телевидение взяло у Насыровой в тюрьме интервью, в котором та со смехом отрицала, что везла труп Алексеевой на пассажирском сиденье взятой напрокат машины, хотя их зафиксировала полицейская видеокамера.

Она также опровергала обвинения своего бывшего любовника в том, что отравила его собаку, но подтверждала, что была доминатрикс, хотя отрицала, что брала деньги за эти услуги. По ее словам, она увлекалась садомазохистскими практиками по велению сердца.

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Выступая в роли доминатрикс, она называла себя Рейчел или Мара. 54-летний Рубен Борухов, познакомившийся с нею через приложение, знал ее как Анну.

Впервые Насырова попала в поле зрения нью-йоркской полиции после того, как та начала получать жалобы от мужчин, утверждавших, что она их чем-то одурманила и потом обокрала. Борухов был одним из этих мужчин и выступил на ее процессе.

По его словам, он познакомился с "Анной" в 2016 году и как-то навестил ее в бруклинском районе Шипсхед-Бэй. Хозяйка угостила его рыбой своего приготовления. Минут через пять Борухов, по его словам, вырубился. Впоследствии он обнаружил, что у него пропали новые часы, а по кредитке American Express истрачено 2,6 тысяч долларов. На что, он не помнил.

При этом потрепевший настроен к Насыровой поразительно благожелательно.

Оправившаяся от отравления Цвик тоже дала показания на суде и, в частности, поведала, что подсудимая через некоторое время ей позвонила. "Ольга, я не могу до тебя дозвониться, - сказала та. - Что случилось?"

"Ты меня отравила и обокрала", - ответила пострадавшая. "Ладно, тогда иди в полицию", - посоветовала Насырова. Когда семь месяцев спустя ее арестовали, полиция обнаружила у нее часть краденого.

На процессе выступила дочь Алексеенко Надежда Форд, показавшая, что после смерти матери из дома исчезли фамильные драгоценности и даже зубная щетка. В интервью CBS в 2017 году Насырова отрицала, что убила Алексеенко.