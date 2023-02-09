Балет под Paranoid и War Pigs. Новаторский проект легендарных Black Sabbath

Эмма Сондерс

Би-би-си

35 минут назад

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Автор фото, Drew Tommons Подпись к фото, Карлос Акоста и Тони Айомми воплотили идею балета на музыку Black Sabbath в жизнь

Балет и хэви-метал - жанры, на первый взгляд, несовместимые, но попробовать всегда можно: в сентябре состоится премьера балета на музыку легендарной британской рок-группы Black Sabbath в родном для них Бирмингеме. Оригинал текста на английском можно прочитать здесь.

Называется он просто: "Black Sabbath - The Ballet" ("Блэк Саббат - Балет"). Это проект директора Бирмингемского Королевского балета Карлоса Акосты и ветерана группы, гитариста Тони Айомми.

В постановку войдут восемь известных композиций Black Sabbath, а также новая музыка, на которую их вдохновила именно идея балета.

В интервью радио Би-би-си Radio 4 Today Айомми сказал, что надеется, что история быстрого возвышения в обществе ("из грязи в князи"), положенная в основу балета, привлечет как поклонников группы, так и любителей балета.

Акоста, в свою очередь, отметил, что был большим поклонником группы с тех пор, как его друг привлек его внимание к творчеству Sabbath примерно в 2000 году.

Автор фото, Perou Подпись к фото, София Линарес "зажигает" под музыку Black Sabbath

После недельного показа на бирмингемской площадке "Ипподром" с 23 по 30 сентября 2023 года балет, состоящий из трех актов, отправится в Королевский театр Плимута и театр Сэдлерс-Уэллс в Лондоне.

В пресс-релизе, анонсирующем постановку, гитарист Тони Айомми отметил: "Я никогда не думал, что Black Sabbath сочетается с балетом, но в этом есть что-то очень привлекательное!"

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"Очень интересно, как у нас пойдут дела! Black Sabbath всегда были новаторами и никогда не были предсказуемыми, а ничего более непредсказуемого, чем это, быть не может! Я несколько раз встречался с Карлосом и просто заразился его энтузиазмом", - добавил музыкант.

В список из восьми композиций Black Sabbath, выбранных для балета, вошли хиты Paranoid, War Pigs, Orchid и Sabbath Bloody Sabbath. Музыка будет переработана для знаменитого оркестра Royal Ballet Sinfonia.

Идея балета Black Sabbath зародилась у Акосты, когда он впервые приехал в Бирмингем в начале 2020 года, незадолго до того, как разразилась пандемия коронвируса.

"Black Sabbath, вероятно, является самым известным "продуктом" Бирмингема, самой известной - в том числе скандально известной - культурной единицей, которая когда-либо была в этом городе, поэтому меня, естественно, привлекла идея сотрудничества между такими маловероятными, по мнению многих, партнерами", - рассказал он.

"Энтузиазм самой группы по поводу проекта - это большой плюс. Они доверяют нам, дают нам возможность создать что-то совершенно новое и оригинальное, и это большая ответственность, но мы безмерно рады взять ее на себя".

"Вне времени"

Акоста, в прошлом звезда балета, отметил, что является поклонником группы уже более двух десятилетий, и что их хит War Pigs до сих пор остается культовым.

"War Pigs настолько актуальна сегодня, когда политики и правительства зачастую прячутся за словами. И все войны, происходящие в данный момент… это вне времени".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа выступила на церемонии закрытия Игр Содружества в Бирмингеме в августе 2022-го года, а неделю назад легендарный вокалист Black Sabbath и лицо группы Оззи Осборн объявил о завершении карьеры

Акоста, танцор кубинского происхождения, назвал знакомство с Айомми, которого он описал как очень мягкого человека, невероятным.

"Мы оба выходцы из бедного рабочего класса. Группа преодолела все трудности. Они представляют так много людей", - отметил он.

Айомми рассказал, что сюжетная линия балета - это история возвышения в обществе, подъема "из грязи в князи". При этом, по словам музыканта, хотя он ценит балет как вид искусства, сам он на балете никогда не был. Пока.

"Я пошел посмотреть репетицию, они танцевали вокруг меня, это было захватывающе. Думаю, это очень авантюрный проект. Мы надеемся привлечь как поклонников нашей группы, так и любителей балета,"- добавил Тони Айомми.

Новость о балете на музыку Black Sabbath пришла спустя неделю после того, как легендарный вокалист и лицо группы Оззи Осборн объявил о завершении карьеры.