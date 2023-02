"Кирпич в стене российской пропаганды". Речь Роджера Уотерса в Совбезе ООН разозлила Украину

48 минут назад

Кислица в этой фразе словами о кирпичике процитировал припев из "Another Brick in the Wall", знаменитой композиции Pink Floyd: "All in all, you're just another brick in the wall".