Землетрясение в Турции: почему современные дома рухнули, как карточные домики?

Джейк Хортон и Уильям Армстронг

BBC Reality Check и BBC Monitoring

9 февраля 2023, 15:22 GMT Обновлено 12 минут назад

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В Турции растет недовольство по поводу несоблюдения правил строительства, что повлекло за собой обрушение множества зданий во время недавнего землетрясения. Би-би-си проверила информацию о недавно построенных зданиях, рухнувших во время катастрофы.

Строительство одного из домов в Малатье завершили в прошлом году, по соцсетям разошлось объявление, гласящее, что здание "построено в соответствии с последними нормами безопасности на случай землетрясений".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Застройщики этого дома утверждали, что оно соответствует последним требованиям сейсмобезопасности.

В объявлении также было сказано, что все использованные материалы и качество исполнения - "на первоклассном уровне".

Объявление уже не найти, но несколько человек успели сделать скриншоты самого объявления и видео и разместили их в интернете. То, что видно на скриншотах, соответствует стилю аналогичных объявлений на сайте компании.

Еще один многоквартирный дом был сильно разрушен в портовом городе Искендерун.

Подпись к фото, До и после: здание в Искендеруне, построенное в 2019 году и разрушенное землетрясением

Его застройщик опубликовал снимок, на котором видно, что строительство завершено в 2019 году. Би-би-си подтвердила, что изображение разрушенного здания совпадает с местом на рекламном снимке квартала, сделанном компанией.

Мы связались со строительной компанией для комментариев и пока не получили ответа.

На другом снимке, также подтвержденном Би-би-си - еще один дом в Антакье, сданный в 2019 году.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Комплекс "Гуклу Бахче" в Антакье сильно пострадал в результате землетрясения

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Мы нашли видео церемонии открытия этого жилого комплекса в ноябре 2019 года, на котором владелец строительной компании говорит: "Проект "Гуклу Бахче" - особенный, по сравнению с другими, с точки зрения его местоположения и качества строительства".

По словам экспертов, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.

"Максимальная сила толчков во время этого землетрясения оказалась разрушительной, однако нельзя однозначно сказать, что она была достаточной для разрушения правильно построенных зданий", - говорит профессор аварийного планирования и управления в Университетском колледже Лондона Дэвид Александер.

"В большинстве мест уровень толчков был меньше максимального, поэтому мы можем сделать вывод, что из тысяч обрушившихся зданий почти все они не выдерживают никаких разумно ожидаемых строительных норм и правил на случай землетрясений", - добавляет Александер.

Несоблюдение строительных норм

Строгие стандарты безопасности в Турции ввели после мощного землетрясения в Измире в 1999 году, когда погибли 17 тысяч человек. Позже их также ужесточали после стихийных бедствий, последний раз это сделали в 2018 году.

Согласно последним правилам, строители в сейсмоопасных регионах должны использовать высококачественный бетон, армированный стальными стержнями. Колонны и балки должны быть распределены так, чтобы эффективно поглощать сотрясения от подземных толчков.

Однако соблюдаются эти правила плохо.

"Частично проблема заключается в том, что модернизация существующих зданий проводится очень редко, и при этом в новых зданиях строительные нормы плохо соблюдаются", - говорит профессор Александер.

К примеру, в Японии - другой стране с высокими рисками землетрясений - действуют очень строгие строительные нормы. Требования безопасности при строительстве варьируются в зависимости от использования здания и его близости к районам с наибольшим риском землетрясений.

Почему нормы так плохо соблюдаются?

Правительство Турции периодически выдает так называемые строительные амнистии. По сути дела, это легальное освобождение от уплаты штрафов за строительство зданий без сертификатов норм безопасности.

Такие амнистии вводились с 1960-х годов (последний раз в 2018-м).

Критики правительства давно предупреждали, что подобные амнистии рискуют привести к катастрофе в случае сильного землетрясения.

В зонах, пострадавших от землетрясения на юге Турции, такие амнистии получили застройщики 75 тысяч зданий, утверждает глава Стамбульского союза палат турецких инженеров и архитекторов градостроительной палаты Пелин Пынар Гиритлиоглу.

А всего за несколько дней до последней катастрофы турецкие СМИ сообщили, что парламент собирается одобрить новый законопроект, который предоставит еще большие льготы для застройщиков зданий, возведенных недавно.

Ранее в этом году геолог Джелал Сенгор заявил, что введение подобных строительных амнистий в стране, буквально раскроенной разломами тектонических плит, равносильно преступлению.

После смертоносного землетрясения в западной провинции Измир в 2020 году журналисты Турецкой службы Би-би-си выяснили, что 672 тысячи зданий в Измире получили строительную амнистию.

В том же материале журналисты приводили комментарий турецкого Министерства окружающей среды и урбанизации, которое заявило, что половина зданий в Турции - почти 13 млн - были построены с нарушением правил.

Мы связались с Министерством окружающей среды и урбанизации для комментариев о строительных стандартах в Турции после последних землетрясений и получили ответ: "Ни одно здание, построенное нашей администрацией, не рухнуло. На местах продолжается ускоренная оценка повреждений".