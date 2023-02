Умер Берт Бахарак, один из главных композиторов в истории поп-музыки

час назад

Одна из самых известных его мелодий - Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Дождевые капли падают на мою голову") - она была написана для вышедшего в 1969 году голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid).