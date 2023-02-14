Власти Индии провели обыски в офисах Би-би-си. Корпорация недавно выпустила фильм о премьере Моди

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В бюро Би-би-си в Нью-Дели налоговики пришли в сопровождении полиции

Налоговая служба Индии во вторник провела обыски в офисах Би-би-си в Дели и Мумбаи. Месяц назад корпорация выпустила документальный фильм о роли нынешнего премьера Нарендры Моди в мусульманских погромах 20 лет назад.

В коротком заявлении Би-би-си по поводу обысков говорится, что корпорация сотрудничает с властями и надеется, что ситуация разрешится как можно скорее.

Документальный фильм "Индия: вопрос Моди" был показан в январе на территории Британии на платформах Би-би-си, однако в Индии распространялись пиратские копии, которые власти потребовали заблокировать, назвав фильм "снятой в духе колониализма враждебной пропагандой".

В январе полиция сорвала показ фильма в двух университетах в Дели.

Фильм посвящен роли Нарендры Моди в антимусульманских погромах в штате Гуджарат в 2002 году. Моди тогда был главой правительства штата.

Генеральный секретарь оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Кей-Си Венугопал заявил по поводу обысков в офисах Би-би-си, что действия властей "отдают отчаянием" и свидетельствуют о том, что Моди боится критики.

"Мы решительнейшим образом осуждаем эту тактику запугивания. Такое недемократическое и диктаторское поведение должно прекратиться", - написал Венугопал в твиттере.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, A police vehicle leaving the BBC's office in Mumbai

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Пресс-секретарь правящей партии Бхаратия Джаната ("Индийской народной партии"), которую возглавляет Нарендра Моди, назвал Би-би-си "самой прогнившей организацией в мире". "Индия - это страна, которая дает возможности любой организации, если только она не брызжет ядом", - заявил Гаурав Бхатия.

Пресс-секретарь партии Моди добавил, что обыски прошли на законных основаниях, и что решение об их проведении принималось без участия правительства.

Гильдия редакторов Индии - некоммерческая организация, защищающая свободу прессы - заявила, что глубоко озабочена обысками, и назвала их "продолжением тенденции к применению правительственных учреждений для запугивания и преследования прессы, критикующей политику правительства или правящего истеблишмента".

Индийское подразделение правозащитной организации Amnesty International также обвинило власти Индии в попытке запугать Би-би-си за критику правящей партии Бхаратия Джаната, а также заявило, что "слишком широкие полномочия" Департамента подоходного налога уже не в первый раз используются в попытках заткнуть рот критикам властей.

В документальном фильме, вызвавшем недовольство правительства Индии, его авторы рассказали о попавшем в их руки отчете британского Форин-офиса о погромах 2002 года в Гуджарате.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Форин-офис считает, что Нарендра Моди виноват в антимусульманских погромах в 2002 году, потому что создал атмосферу безнаказанности для погромщиков

Столновения в феврале 2002 года начались после поджога поезда с паломниками-индусами и смерти 58 из них. В итоге погибли, по официальным данным, 1044 человека, из них 790 были мусульманами. По неофициальным оценкам, погибло до двух тысяч человек.

В отчете МИД Великобритании говорилось, что Нарендра Моди, тогдашний глава правительства штата, несет прямую ответственность за создание атмосферы безнаказанности, которая и привела к масштабным погромам.

В 2005 году США отказали Нарендре Моди в визе, сославшись на закон, который запрещает въезд в Соединенные Штаты официальных лиц, причастных к серьезным нарушениям принципа свободы вероисповедания.

Сам Моди всегда отвергал эти обвинения, а в 2013 году этот вопрос рассматривал Верховный суд Индии и пришел к выводу, что улик против Моди недостаточно для уголовного преследования.

Би-би-си в январе заявляла, что предлагала правительству публично ответить на прозвучавшие в фильме обвинения в адрес Моди, но оно отказалось.

Би-би-си заверяет, что изложенные в фильме факты и заявления были тщательно проверены, и авторы фильма дали слово широкому кругу свидетелей и экспертов, в том числе из партии Бхаратия Джаната.

Индийские власти не в первый раз проводят обыски в офисах критикующих их организаций. В прошлом году обыски прошли в благотворительной организации Oxfam и еще нескольких местных благотворительных организациях.

Гильдия редакторов Индии напоминает, что в 2021 году налоговые инспекторы приходили в четыре издания, которые критиковали правительство.