Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли 10-дневного младенца, общая картина бедствия чудовищна

час назад

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Автор фото, Ekrem Imamoglu Подпись к фото, 10-дневного Агиза вместе с матерью спасли через 90 часов после землетрясения

Из Турции и Сирии продолжают поступают сообщения о людях, чудом оставшихся в живых и спасенных спустя много часов после землетрясения. Но, по словам спасателей, это отдельные случаи, и надежд на новые подобные чудеса почти не остается.

В турецкой провинции Хатай удалось извлечь из под руин дома мать и ее 10-дневного сына, которые провели под завалами 90 часов. Местные СМИ опубликовали фотографии маленького Ягиза, завернутого в теплозащитное пластиковое одеяльце, которого несут в машину скорой помощи.

В Сирии тысячи людей предложили удочерить новорожденную девочку, извлеченную из-под обломков дома на северо-западе страны. Айя, что по-арабски означает "чудо", была все еще связана пуповиной со своей матерью, которая вместе с другими родными девочки погибла при землетрясении.

По последним данным, в результате катастрофического землетрясения в Турции и Сирии, произошедшего в минувший понедельник, погибли более 23 тыс. человек.

Разбор завалов продолжается, но шансов извлечь оттуда живых почти нет.

Эксперты ООН говорят, что полной картины жертв и разрушений еще нет, но уже сейчас можно констатировать, что последствия землетрясения чудовищны.

Десятки тысяч людей, лишившихся крова, вынуждены укрываться от минусовой температуры в уцелевших торговых центрах, мечетях и на стадионах. В городе Шанлыурфа, одном из самых сильно пострадавших от землетрясения, около полутора тысяч человек уже несколько ночей проводят в палатках.

Различные международные организации предупреждают, что сложившаяся ситуация грозит перерости в полноценный гуманитарный кризис, если меры не будут приняты немедленно.

Эрдоган на месте трагедии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган, назвавший землетрясение "катастрофой века", приехал в пятницу в сильно пострадавший город Адыяман на юге страны, где признал, что правительство не так быстро, как хотелось бы, отреагировало на катастрофу.

"Пострадало так много зданий, что, к сожалению, мы не смогли принять необходимые меры так быстро, как того хотелось бы", - сказал он журналистам, пообещав, что власти оплатят аренду жилья тем, кто потерял кров.

Президент также отметил, что имели место случаи мародерства, грабежей и нападений, поэтому в зоне бедствия было введено чрезвычайное положение.

Международная помощь

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Тем временем в мире разворачивается большая кампания по оказанию помощи пострадавшим странам.

Всемирный банк объявил сегодня о предоставлении Турции пакета помощи в размере 1,78 млрд долларов и приступил к оценке причиненного землетрясением ущерба.

В дополнение к этим средствам готовится еще один пакет на миллиард долларов для непосредственной помощи пострадавшим людям.

"От имени Всемирного банка мы выражаем глубочайшие соболезнования народам Турции и Сирии в связи с огромными потерями, которые они понесли в результате разрушительных землетрясений, - заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Мы предоставляем экстренную помощь и проводим быструю оценку потребностей на местах. Это поможет нам выявить приоритетные направления при восстановлении и реконструкции страны".

Соединенные Штаты тоже подготовили пакет помощи для Турции и Сирии в размере 85 млн долларов.

В Великобритании объединение благотворительных организаций, которое называется Комитет по чрезвычайным ситуациям, уже на следующий день после землетрясения собрало в фонд помощи пострадавшим пожертвования почти на 40 млн долларов. Эти деньги пойдут на покупку пострадавшим горячей еды, одеял и медикаментов.

"Мы слышим истории о том, как люди выбирались из-под завалов рухнувших зданий без обуви и одежды посередине зимы, и это очень печально, - сказал председатель комитета Салех Саид, поблагодарив всех, кто пожертвовал деньги. - Но мы могли бы собрать и больше, так что, пожалуйста, жертвуйте еще, если можете".

Ситуация в Сирии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В больнице Алеппо

Сирийские врачи, работающие с жертвами землетрясения на севере страны, просят срочно прислать им необходимые медикаменты и оборудование.

"Пожалуйста, пожалуйста, увеличьте поставки медикаментов и обеспечьте подготовку врачей, чтобы мы могли спасти больше людей!" - говорит доктор Мохамед Хассун, по словам которого только в первый день после землетрясения в двух больницах, где он работает, скончалось более 350 человек.

"Запасы, которые у нас имеются, не покрывают нужды и 20% населения на севере Сирии", - объясняет он.

Доктор Хассун, семья которого живет в Турции, признался, что мысль о том, что его семья могла быть погребена под обломками, была невыносима, но он все же решил остаться в Сирии: "Я, как врач, подумал: что делать - остаться лечить сотни раненых людей, или отправиться в Турцию, чтобы увидеть семью? Но ведь их всего шестеро".

К счастью для Хассуна, его семья осталась жива, и как только коллеги смогли подменить его, он отправился в Турцию, чтобы увидеться с ними.

Гибель сотен близких

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"Мы видим лишь 20% всей картины, - признался в интервью программе Би-би-си "Доброе утро, Шотландия" живущий в Эдинбурге председатель Турецко-шотландской торговой палаты Сахин Фират. - Только в моей семье я потерял 120 родственников - двоюродных братьев, теть, дядь, племянников… Они жили в центре Адыямана, но ведь погибли еще знакомые и соседи в деревне".

Реза Гозлу, вместе с семьей переживший землетрясение и теперь укрывающийся от непогоды в спортивном комплексе, рассказал в интервью Би-би-си, что спасатели прибыли к ним лишь через три дня после катастрофы. По его словам, многие люди, даже если и не погибли сразу, так и остались под завалами, а другие скончались уже после, от переохлаждения.