В США полагают, что сбитый китайский воздушный шар перехватывал сигналы военных

52 минуты назад

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Автор фото, Anadolu Agency

В США заявили, что китайский воздушный шар, обнаруженный в американском небе, предположительно, мог перехватывать сигналы связи военных. Госдепартамент США рассекретил информацию, собранную американскими самолетами-шпионами U-2 и другими источниками, заявив, что Китай развернул целую программу сбора данных с помощью аэростатов.

Китайский воздушный шар появился над США в прошлый четверг. Американские военные дали ему пролететь над всей страной и сбили над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Обломки собрали и изучили.

В четверг представители разведки, вооруженных сил и внешнеполитического ведомства США провели брифинг для депутатов Конгресса, на котором рассказали, что аэростат, по всей видимости, действительно собирал разведданные, как и предполагалось ранее.

Администрация Байдена считает, что Китай создал целый флот аэростатов-разведчиков для наблюдения за 40 странами на пяти континентах.

Официальный представитель американского министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что, по данным США, подобные воздушные шары летали над Северной и Южной Америкой, Юго-Восточной Азией, Восточной Азией и Европой.

Госсекретарь Энтони Блинкен из-за истории с шаром отменил свой визит в Китай - первую встречу такого высокого уровня за многие годы американо-китайских отношений.

Китай заявил в четверг, что не знает ни о каком флоте аэростатов-разведчиков. Там отрицают, что использовали воздушный шар в шпионских целях, и утверждают что это был сбившийся с курса метеорологический зонд.

"Эти претензии, вероятно, являются частю информационной войны, которую США ведут против Китая", - заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Она также осудила высказывания президента США Джо Байдена в интервью американскому телеканалу PBS, где он заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин сталкивается с "огромными проблемами".

По словам Нин, эти замечания американского президента были "крайне безответственными и нарушали основные дипломатические протоколы".

Не научная миссия

По словам представителя Госдепа США, воздушный шар высотой около 60 метров имел большие солнечные панели, способные управлять множеством активных датчиков сбора разведданных, а также антенны, которые могли засекать расположение источников радиосигналов.

По словам экспертов, судя по последним данным американского правительства, аэростат действительно мог быть действительно чем-то вроде аэростата-разведчика.

"Такие типы антенн предназначены для слежения, и это не то, что вы ожидаете от любого типа научной миссии", - сказал в интервью Би-би-си доцент кафедры гражданского и системного строительства Университета Джона Хопкинса Грегори Фалько.

По мнению Фалько, большие солнечные панели воздушного шара, а также тот факт, что он мог долго находиться в воздушном пространстве США, должны вызывать беспокойство.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гигантский шар-шпион был сбит у берегов Южной Каролины

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"У них есть мощная система, которая может передавать большое количество данных, - объясняет доктор Фалько. - Не знаю точно, что они собирали, но все эти устройства предназначены для передачи большого количества данных на их спутники".

По данным Госдепа США, китайские разведывательные операции с аэростатами осуществляются Народно-освободительной армией Китая (НОАК) с использованием технологий, произведенных фирмой, которая имеет прямые отношения с вооруженными силами Китая.

По словам экспертов, пока невозможно точно определить, какие именно данные Китай пытался собрать с помощью аэростата, но, возможно, он перехватывал радиопереговоры, переговоры по мобильным телефонам и другие сообщения с военных баз, над которыми он пролетал.

Старший директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Атлантическом совете Мэтт Крёниг полагает, что США могли принять контрмеры - в том числе включить помехи - чтобы помешать Китаю собирать данные, включая оборудование для создания помех.

ФБР заявило, что его лаборатория помогает обрабатывать собранные обломки аэростата - части купола, провода и электронные компоненты, собранные с поверхности моря.

Основная "начинка", однако, остается под водой у побережья Южной Каролины. Предполагается, что там лежит оборудование для наблюдения и сбора данных и другие детали, представляющие интерес для исследователей. Подъем и обработка этих обломков может занять много времени, учитывая еще и плохие погодные условия.

Байдена критикуют

В четверг Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, осуждающую Китай за запуск такого воздушного шара - конгрессмены назвали его "наглым нарушением суверенитета Соединенных Штатов".

По словам представителя Госдепа, США рассматривают возможность принятия мер в отношении групп, связанных с властями Китая и причастных, по мнению США, к полету воздушного шара.

Исполнительной власти и военным пришлось объяснять американской общественности, почему шар был сбит так поздно. По словам генерал-лейтенанта армии США Дугласа Симса, риск сбора действительно важных разведданных с помощью аэростата он оценивает от "низкого до умеренного", в то время как риск для людей, в случае, если шар был бы подбит над территорией США - от "умеренного до значительного".