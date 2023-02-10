Правительство Молдовы подало в отставку. Причины не называются, страну душит энергокризис

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Наталья Гаврилица подала в отставку на следующий день после визита в Брюссель

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в пятницу подала в отставку. Вслед за ней, по закону страны, уходит все правительство. Президент Майя Санду предложит кандидатуру на пост главы кабинета после консультаций с парламентскими фракциями.

"Большое спасибо, Наталья. Несмотря на беспрецедентные трудности, страной управляли ответственно, с большой заботой и самоотверженностью. У нас есть стабильность, мир и развитие - там, где другие хотели войны и банкротства", - сказала Санду.

Наталья Гаврилица занимала пост премьера с августа 2021 года, а до этого возглавляла министерство финансов Молдовы.

Она не назвала конкретные причины отставки, но в ходе брифинга в пятницу упомянула, что последние полтора года ее правительство руководило страной в условиях непрерывных кризисов.

Она также дала понять, что ее кабинет не нашел поддержки со стороны населения.

"Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего", - сказала Гаврилица.

Накануне она вернулась из Брюсселя, где обсуждала с партнерами текущую экономическую ситуацию в Молдове и перспективы страны на вступление в состав ЕС.

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В июне прошлого года на фоне российской агрессии в Украине Молдова (вместе с Украиной) получила от Евросоюза статус страны-кандидата на включение в блок.

"Получение статуса страны-кандидата на интеграцию в ЕС является одним из важнейших достижений. Люди заслуживают достойной работы, развитой инфраструктуры и безопасности в будущем. Хочу, чтобы мы оставались едиными и солидарными в стране, которой можно гордиться, в европейской стране с сильной экономикой, где соблюдаются права и свободы каждого гражданина", - заявила в пятницу Гаврилица.

Сейчас, по ее словам, Молдова вступает в новую фазу развития, в которой приоритетом является безопасность.

Между тем экономическая ситуация в Молдове постоянно ухудшается.

Цены на энергоносители растут непропорционально доходам средней прослойки молдован. Дорожают продукты и медикаменты.

С сентября прошлого года и до наступления холодов каждое воскресенье в центре Кишинева проходили антиправительственные протесты.

Их организатор - молдавский политик в бегах и медиамагнат Илан Шор - считает отставку правительства результатом своей деятельности.

"Должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение Конституции, закона, прав и свобод граждан", - заявил Шор в пятницу.

Сам он скрывается в Израиле от уголовного преследования у себя дома по делу о выводе из Молдовы миллиарда долларов бюджетных средств.

Наталья Гаврилица была ближашей соратницей Майи Санду. Молдавские аналитки полагают, что следущий глава кабинета также будет приближенным и доверенным лицом президента.