В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой - видео

36 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, WW2 bomb explosion in Great Yarmouth is caught on camera

В Англии, в портовом городе Грейт-Ярмут, в пятницу взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую пытались обезвредить саперы. Мощный взрыв был слышен за десятки километров, но обошлось без жертв.

Полиция графства Норфолк объявила, что, хоть взрыв и был незапланированным, никто из военных, занимавшихся обезвреживанием бомбы, не пострадал.

"Устройство сдетонировало вскоре после того, как начались работы по его обезвреживанию. К счастью, весь личный состав цел. Ведомства приступили к оценке ущерба", - сказал журналистам помощник начальника полиции Норфолка Ник Дэйвисон.

Местные жители пишут в соцсетях, что взрывом тряхнуло дома на расстоянии 24 км.

Автор фото, Sky Revolutions Подпись к фото, Взрыв случился вопреки планам саперов, но обошлось без убитых и раненых

250-килограммовая бомба была найдена при строительных работах на берегу реки Яр, в устье которой, на берегу Северного моря, стоит Грейт-Ярмут.

Прежде чем приступить к попыткам обезвредить бомбу, саперы построили вокруг нее защитный вал из песка, а оцепление, внутрь которого не пускали посторонних, было выставлено на расстоянии 200 метров.

Взрывотехники вначале, еще в четверг, собирались при помощи робота срезать с бомбы взрыватель, но попытка не удалась, и тогда они решили, как пишет местная пресса, применить технику "медленного выжигания" взрывчатки. В процессе этого выжигания и произошел взрыв.