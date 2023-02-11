Война в Украине: данные спутников подтверждают осушение Каховского водохранилища россиянами

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Как сообщает Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на данные со спутников, Россия, похоже, осушает крупное водохранилище в украинской Каховке, чем ставит под угрозу поставки питьевой воды, сельскохозяйственное производство и безопасность крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

По информации NPR, сброс воды из контролируемого российскими войсками Каховского водохранилища на юге Украины продолжается с ноября 2022 года. В результате, согласно спутниковым данным, уровень воды в озере упал до самой низкой отметки за последние три десятилетия. На отдельных снимках, предоставленных коммерческими компаниями Planet и Maxar, видно, как в результате стремительного падения уровня воды меняется береговая линия вдоль водохранилища.

Каховское водохранилище - это огромное рукотворное озеро, последнее в сети водохранилищ вдоль Днепра. С 1950-х годов оно обеспечивает питьевой и оросительной водой южные районы Украины - Херсонский и Запорожский.

400-километровый канал, ведущий от водохранилища, также снабжает оккупированный Россией Крым. После захвата Крыма Россией в 2014 году Украина начала отводить воду из канала, оставив полуостров без воды. Летом 2022 года Россия начала отводить воду из водохранилища для поставок в Крым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за падения уровня воды береговая линия отошла на десятки метров

По словам Брайана Кунса, географа из Шведского университета сельскохозяйственных наук, изучавшего сельское хозяйство на юге Украины, водохранилище необходимо для обеспечения водой засушливых сельскохозяйственных угодий в южной части страны. Сеть каналов, ведущих от водохранилища, орошает около 200 тысяч гектаров возделываемых земель, которые используются для выращивания подсолнечника, зерна и овощей. "Это очень важно для местных жителей, - говорит Кунс.

В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

"Несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной безопасности, это может стать поводом для тревоги, если позволить ему продолжаться", - говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, МАГАТЭ пока не видит причин для беспокойства за безопасность ЗАЭС, но предупреждает, что ситуация может быстро измениться

По словам Дэвида Хелмса, сотрудника американского Национального управления океанографии и атмосферы, в течение нескольких месяцев Россия использовала Каховское водохранилище для пополнения сети водохранилищ в Крыму. "Там 23 резервуара, и они заполнены доверху", - говорит он.

В ходе осеннего украинского наступления 11 ноября 2022 года отступающие российские войска взорвали дорогу через плотину Каховской ГЭС, которая контролирует уровень воды в водохранилище.

Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies Подпись к фото, Повреждения плотины Новой Каховки 11 ноября 2022 года

Существовали опасения, что взрыв повредит плотину, но, насколько можно заключить, шлюзовые ворота в целом не пострадали.

Однако сразу после взрыва российские силы, похоже, намеренно использовали два козловых крана на контролируемой Россией стороне плотины, чтобы открыть дополнительные шлюзовые ворота, что позволило воде хлынуть из водохранилища.

Данные радиолокационной альтиметрии показывают, что текущий уровень водохранилища составляет 14 метров, что примерно на 2 метра ниже его нормальной отметки. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого значения за 30 лет спутниковых наблюдений.

Автор фото, hydroweb/NPR Подпись к фото, Согласно спутниковыс радиозамерам, с 1 ноября уровень воды упал примерно на 2 метра

В заявлении украинских властей от 7 февраля говорится, что если уровень упадет ниже отметки 13,2 метра, то система охлаждения Запорожской атомной электростанции окажется под угрозой.

Запорожская областная военная администрация также предупреждает, что несколько городов, включая Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды, отмечая при этом, что все три города находятся под российской оккупацией, поэтому о ситуации с водоснабжением там сейчас известно немного.

Хелмс считает, что преднамеренный сброс воды - это попытка России нанести ущерб экономике Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции. "Это [для россиян] так же хорошо, как вывести из строя целую электросеть", - говорит он.

Автор фото, Getty Images

Брайан Кунс, однако, отмечает, что большинство пострадавших сельскохозяйственных районов находятся в контролируемых Россией частях Украины. "Кажется странным, что россияне используют тактику "выжженной земли" на территории, которую, по их публичным заявлениям, они хотят сохранить", - говорит он.