Девятый "Рамштайн": решения по самолетам для Украины нет, на повестке - ПВО, снаряды и танки

час назад

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Автор фото, Getty Images

"Мне нечего сообщить", - так глава Пентагона Ллойд Остин ответил на вопрос, будут ли предоставлены Киеву самолеты, по завершении очередного "Рамштайна" - встречи министров обороны более 50 стран-партнеров Украины.

Девятая по счету встреча Контактной группы, на которой страны, помогающие Киеву отражать российскую агрессию, координируют совместные усилия по поддержке украинской армии, проходила в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.

На прошлой неделе во время неожиданного визита в Британию Владимир Зеленский призвал союзников поскорее предоставить Украине "крылья свободы" - боевые самолеты. Об острой потребности в боевой авиации заявил перед встречей в Брюсселе и украинский министр обороны Алексей Резников.

В последний месяц представители украинских властей заверяли, что вопрос о поставке Украине самолетов - главным образом, речь шла об американских истребителях F-16 - уже близок к разрешению.

Некоторые европейские страны, в первую очередь, в Восточной Европе, высказывали готовность передать Киеву истребители из собственных запасов, однако подчеркивали, что не могут принять такого решения в одностороннем порядке.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки истребителей будут обсуждаться, но позже. Сейчас, по его словам, этот вопрос не находится в центре внимания партнеров Украины.

Встреча в формате "Рамштайн" проходила на фоне сообщений в прессе со ссылкой на данные западных разведок о том, что Россия сконцентрировала близ границы с Украиной сотни своих боевых самолетов и вертолетов - как предполагается, в рамках подготовки к новому массированному наступлению.

Хотя глава Пентагона сообщил, что США не видят подобной концентрации российских воздушных сил вблизи украинской границы, он признал вместе с тем, что у России остается значительное количество авиации в запасе, и призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине максимум возможностей для противовоздушной обороны.

Заседание Контактной группы стран-партнеров Украины продолжится в среду. Как заявил глава украинского минобороны, во второй день участники "Рамштайна" будут обсуждать положение дел с поставками танков.

Все, что требуется для наступления?

Автор фото, AFP Подпись к фото, На фронте боеприпасы расходуютя быстрее, чем поступают

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Несмотря на то, что о предоставлении ожидаемых Украиной самолетов речь пока не идет, министр обороны США подчеркнул, что западные союзники будут поставлять боеприпасы - как можно больше и быстрее.

При этом, сказал он, США ожидают, что весной украинская армия начнет масштабное контрнаступление.

Украина испытывает серьезный дефицит боеприпасов, в первую очередь для артиллерии, поскольку снарядов советского образца за пределами России производят мало, а скорость поставок снарядов для западных орудий отстает от того, как быстро их используют в боях.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить так много боеприпасов и так быстро, как это возможно", - заявил Остин.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что война в Украине превратилась в логистическую гонку: и Россия, и Украина сталкиваются с огромными проблемами в доставке боеприпасов и оружия на передовую. По его словам, текущий расход боеприпасов в Украине во много раз превышает уровень их производства в странах-членах НАТО.

Ранее он отмечал, что время ожидания боеприпасов большого калибра, таких как артиллерийские снаряды, увеличилось более чем вдвое - с 12 до 28 месяцев. Он добавил, что странам НАТО придется наращивать производство не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных ограниченных запасов.

Вечером во вторник министерство обороны США объявило о заключении госконтрактов с двумя компаниями на 522 млн долларов для производства 155-миллиметровых снарядов для украинских вооруженных сил. Согласно графику, поставки снарядов в Украину должны начаться в марте этого года, говорится в заявлении Пентагона. По словам Ллойда Остина, Франция и Австралия тоже договорились совместно наращивать производство 155-мм снарядов для украинской армии.

Что не так с самолетами?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пока что особый платок украинского министра обороны с изображением истребителя не убедил союзников Украины предоставить самолеты

Западные лидеры, а также обозреватели называют несколько причин, почему союзники считают пока нецелесообразным и невозможным предоставление Украине самолетов:

обучение пилотов займет несколько месяцев, а чем дольше пилоты находятся на учениях, тем меньше они участвуют в боевых действиях;

самолеты, о предоставлении которых просит президент Зеленский, нуждаются в специальном обслуживании после каждого вылета, а значит, нужно также обучить технический персонал;

не все боевые самолеты, состоящие на вооружении западных стран, именно то, что нужно Украине на данном этапе. В частности, утверждается, что они не могут летать на низких высотах, чтобы избежать поражения российскими ПВО.

Есть и еще один уже традиционный аргумент: предоставление самолетов Украине Россия воспримет как сигнал к дальнейшей эскалации конфликта. Впрочем, этот аргумент звучал почти всякий раз, когда предоставление Украине очередной порции вооруженной помощи выходило на новую ступень.

Комментируя итоги очередного "Рамштайна", в частности вопрос об истребителях, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что этот не тот вопрос, который стоит сейчас на повестке дня, поскольку сперва нужно обеспечить Украину системами противовоздушной обороны.

"Только когда небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трех-четырех месяцев, мы сможем говорить о дальнейших шагах", - сказал он в эфире германского телеканала ARD.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Польша была бы рада передать свои самолеты Украине, но не может сделать этого без одобрения союзников

Некоторые европейские страны, такие, например, как Польша или Словакия, обладающие самолетами МиГ-29 советского образца, высказывают готовность передать их Украине. Однако они настаивают на том, что это решение должно быть коллегиальным, чего на данный момент нет. В первую очередь, как полагают наблюдатели, принципиальное политическое решение о возможности передачи Украине самолетов должно быть принято в Вашингтоне.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, также принимавшего участие во встрече в Брюсселе, вопрос о поставках Украине истребителей обсуждался, но чтобы сдвинуть его с мертвой точки, потребуются значительные усилия.

"Этот вопрос, который затрагивался и сегодня, обсуждается уже много месяцев - на самом деле, с первых дней вторжения России в Украину. Я думаю, что, как и прочие, будь то вопрос танков Leopard или ракетных установок Patriot, этот вопрос потребует давления на союзников. У нас всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше", - сказал он.

Когда ждать "Леопарды"?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы едины, как и прежде". Встреча министров стран НАТО по поддержке Украине

Предыдущая встреча союзников Украины, состоявшаяся 21 января, также завершилась без главного ожидаемого результата - тогда министрам обороны так и не удалось достичь окончательного согласия на предоставление Киеву западных танков. Однако уже через несколько дней, 25 января, канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2. Он также разрешил передавать эти танки Украине другим странам.

Это стало началом "танковой коалиции", благодаря которой Киев может получить оружие наступления - танки, БМП и БТР.

Менее чем через месяц после предыдущего "Рамштайна", как заявил Ллойд Остин, союзники пообещали предоставить Украине бронетехники в объеме "более восьми боевых бригад". По словам министра обороны США, речь идет об американских бронемашинах Bradley и Stryker, танках M1 Abrams, британских танках Challenger 2, канадских бронеавтомобилях Senator, немецких танках Leopard, а также об отремонтированных советских танках Т-72.

Однако, какое именно количество бронетехники и как скоро поступит на фронт, во многом остается пока неясным, особенно с учетом того, что часть обещанных танков - как, например, американские "Абрамсы" - нужно будет еще произвести, а некоторые другие требуют серьезного ремонта или модификации.

По словам главы Пентагона, в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Во вторник немецкая газета Die Welt разместила материал, озаглавленный "Глубокие трещины в танковой коалиции - Германия оказалась по сути в одиночестве". В нем говорится, что, согласно планам Берлина, в рамках этой коалиции Украине должно быть предоставлено два батальона танков Leopard 2, то есть 62 единицы, исходя из численности украинского батальона в 31 танк. В один батальон должны были войти "Леопарды" более старой версии 2A4, а в другой - более современные 2A6.

Однако этот план провалился после того, как правительства Дании и Нидерландов внезапно отказались отправлять в Украину танки Leopard 2, пишет газета.

На данный момент, согласно Die Welt, Польша готова предоставить 14 танков 2A4, еще четыре прибудут из Канады. Норвегия объявила о выделении восьми "Леопардов", еще от от четырех до шести 2A4 пообещала Испания. Что касается 2A6, Германия изначально обещала предоставить 14 танков этой модификации, еще три готова дать Португалия. Таким образом, для укомплектования батальона не хватает еще 14 "Леопардов" 2A6, пишет газета.

О российском наступлении и поражении

Автор фото, AFP Подпись к фото, Генерал Марк Милли считает, что Россия уже проиграла, поскольку не достигла ничего из того, что хотела год назад перед вторжением в Украину

На брифинге по завершении встречи "Рамштайна" представители стран-партнеров Украины не потдвердили несколько распространенных в СМИ предположений о готовящемся российском наступлении.

Ллойд Остин заявил, что разведка США не видит признаков того, что Россия накапливает самолеты на границах с Украиной для сопровождения возможного масштабного наступления с воздуха.

О скоплении сотен российских боевых самолетов и вертолетов у границы написала во вторник британская газета Financial Times, сославшись на два источника в западных разведках. По данным газеты, эту информацию распространили среди стран НАТО. Еще один источник газеты, как указано, из американской администрации, объяснил, что сухопутные силы России во многом истощены, а вот авиация у нее в основном сохранилась.

"Что касается того, наращивает ли Россия авиацию для какого-то массированного удара, то мы сейчас этого не видим, - заявил глава Пентагона. - Но мы знаем, что у России остается значительное количество авиации в запасе. Именно поэтому мы подчеркиваем, что нам нужно сделать все возможное, чтобы дать Украине как можно больше возможностей противовоздушной обороны".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли добавил к этому, что сейчас американская разведка не видит и признаков возможного наступления России на Киев.

При этом генерал подчеркнул, что угроза воздушных ударов для столицы Украины сохраняется: "Всегда есть потенциальная угроза [Киеву] - угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Я бы никогда не исключал возможность России осуществить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений об этом", - заверил Марк Милли.

В целом же, по словам Милли, спустя год после того, как Россия начала войну против Украины, можно сказать, что она уже проиграла.

"Путин думал, что Украина - это легкая добыча, и он останется безнаказанным. Путин ошибся, - заявил генерал. - Украина остается свободной и независимой. НАТО и коалиция никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия находится в мировом изгнании. Украина вдохновила. весь мир своей храбростью и стойкостью. Россия уже проиграла".

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