Землетрясение в Турции и Сирии: погибших уже больше 25 тысяч; спасатели прекратили работу из-за стрельбы

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, В результате двух землетрясений в понедельник пострадали города в 10 провинциях с населением более 13 млн человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии, по данным на вечер субботы, превысило 25 тыс. человек. Поиск выживших продолжается, но работающие в Турции немецкие и австрийские спасатели приостановили работу из-за мродерства и стрельбы в районе катастрофы.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, число погибших в этой стране возросло до 21 848 человек. По данным информационного агентства AFP, в Сирии пока найдены 3553 погибших. Таким образом, общее число погибших в обеих странах - 25 401.

Как сообщают информационные агентства, в турецкой провинции Газиантеп в субботу утром, через пять дней после землетрясения, из-под завалов была извлечена семья из пяти человек: родители, две дочери и сын. Семья чудом выжила в своем разрушенном доме в регионе, расположенном недалеко от эпицентра.

Агентство AP таже сообщило в субботу о спасении семилетней девочке, которую вытащили из-под обломков в провинции Хатай спустя почти 132 часа после землетрясения.

Спасатели в опасности

В некоторых местах под угрозов оказались сами спасатели. Две немецкие организации - Немецкая международная поисково-спасательная служба (ISAR) и Федеральное агентство технической помощи Германии (THW) - вслед за некоторыми другими приостановили спасательные операции на юге Турции.

"Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками, также были слышны выстрелы", - объяснил представитель ISAR Штефан Хайне.

Операционный менеджер организации Стивен Байер сказал в интервью агентству Рейтер: "Очевидно, что печаль постепенно уступает место гневу. Поэтому мы пока останемся в совместном лагере с THW".

ISAR и THW заявили, что возобновят свою работу, как только турецкая Служба гражданской защиты AFAD сообщит им, что опасности больше нет.

Байер добавил, что сотрудники обеих организаций будут немедленно готовы помочь, если появятся какие-либо признаки, что под руинами есть еще выжившие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Эрдоган заявил, что правительство примет меры против тех, кто причастен к мародерству и другим преступлениям

Ранее спасательные операции в Турции приостановили австрийские военные. Их представитель заявил, что стычки неких группировок со стрельбой и мародерство представляют слишком серьезную угрозу, чтобы спасатели могли продолжать работу.

Турецкие власти о столкновениях и стрельбе не сообщали, но президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу признал, что в пострадавшем от землетрясения регионе есть случаи мародерства, и заверил, что власти примут меры.

Подпись к фото, ООН надеется на окрытие дополнительных ККП на турецкой границе, что ускорит доставку помощи в Сирию

Нехватка помощи в Сирии

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Ситуации в Сирии остается крайне тяжелой.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет о ситуации в наиболее пострадавшем районе Сирии, удерживаемом повстанцами Идлибе, куда пока удалось доставить очень мало помощи, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс сказал, что ООН "очень активно и решительно рассматривает возможность открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов" на турецкой границе.

"Мы собираемся внести резолюцию в Совет Безопасности, и если кто-то хочет наложить вето, пусть делает это", - заявил он. Россия и Китай раньше, до землетрясения, блокировали резолюции об открытии новых КПП на границе Идлиба и Турции, поскольку их союзник, правитель Сирии Башар Асад, заявлял, что это будет нарушением суверенитета Сирии.

Гриффитс одновременно назвал "очень, очень конструктивным" заявление Дамаска о том, что он будет пропускать гуманитарные грузы в Идлиб со своей территории.

Ее можно было спасти

Подпись к фото, Абу Али выкапывал дочь из под завалов голыми руками

Квентин Соммервиль,

корреспондент Би-би-си из Сирии

В оливковых рощах за городом Харим находилась деревня Бсания. Дома были построены лишь недавно, но они не выдержали землетрясения. Теперь здесь ничего не осталось.

Люди здесь ждали помощи, но она пришла поздно и ее было мало. Им приходилось вручную выкапывать мертвых и раненых из руин их домов. Здесь я встретил Абу Али.

"Нам никто не помог, у меня даже палатки нет. А у тебя есть палатка?" - спросил он у меня.

Его дочь была жива весь день после землетрясения. Но они не смогли добраться до нее вовремя. Он выкопал ее голыми руками, ему помогали лишь соседи. Ее можно было спасти - если бы у них были необходимые технические средства.

Когда заканчивать поиск живых?

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, приехав в турецкую провинцию Кахраманмараш, сказал журналистам, что масштабы бедствия - и реакция на него - беспрецедентны.

"То, что произошло здесь в понедельник... было самым страшным событием за последние сто лет в этом регионе", - сказал он.