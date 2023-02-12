Землетрясение в Турции и Сирии: проблемы с доставкой помощи и поиск виновных

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия землетрясения в неподконтрольном Асаду сирийском городе Джандарис

Шесть дней спустя после разрушительного землетрясения власти Турции начали охоту на строителей рассыпавшихся многоэтажек, а в Сирии ООН и Евросоюз упрашивают Башара Асада облегчить доступ спасателей и доставку гуманитарных грузов на неподконтрольные ему территории.

Число погибших уже превысило 28 тысяч, из которых 3,5 тысячи - в Сирии, куда осложнен доступ, а данные о жертвах не обновлялись с пятницы. Спасатели продолжают поиск выживших под завалами, а ООН полагает, что жертв в итоге будет вдвое больше.

Аресты строителей в Турции

Власти Турции объявили о 130 подозреваемых в нарушениях при строительстве в сейсмоактивной зоне, из-за которых многоэтажки складывались, как карточные домики при первых подземных толчках.

После инспекции 170 тысяч зданий в 10 пострадавших провинциях власти сообщили, что 25 тысяч домов разрушены до основания или очень серьезно повреждены. Прокуроры выдали 113 ордеров на арест. На утро воскресенья арестованы 12 человек.

Оппозиция считает задержания попыткой властей свалить вину на строителей и девелоперов и отвлечь внимание разгневанного населения от провалов в госуправлении, которые способствовали трагедии и мешают ликвидации ее последствий.

По мнению оппозиции, все 20 лет правления президента Реджепа Эрдогана власти закрывали глаза на нарушения строительных нормативов и нецелевым образом расходовали деньги, собранные в виде спецналога на повышение сейсмоустойчивости зданий после последнего масштабного землетрясения в стране в 1999 году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 12-летняя сирийка Куди провела 147 часов под завалами в турецкой провинции Хатай. Ее спасли 12 февраля

Эрдоган, которому в мае предстоят сложные президентские и парламентские выборы, обвинения отрицает и говорит, что во всем виноваты коррупционеры от оппозиции в муниципалитетах. А также провидение.

"Подобные вещи случались всегда. У судьбы свои планы", - сказал он во время посещения одного из мест трагедии.

Надежды тают, гнев и насилие нарастают

Спустя почти неделю после землетрясения надежды найти выживших тают с каждым часом. А на смену горечи и трауру идут возмущение, гнев и насилие.

Накануне австрийские военные и немецкие поисковики приостановили спасательные работы в граничащей с Сирией провинции Хатай, сославшись на чрезмерный риск, перестрелки между местными вооруженными группировками и мародерство.

В воскресенье поиск выживших там частично возобновился под защитой турецкой армии.

Тем временем миллионы жителей разрушенных районов Турции и Сирии оказались без крыши над головой на февральских улицах, где ночные температуры почти ежедневно опускаются ниже нуля.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дети, кошки и собаки. Спасение из-под завалов

По подсчетам ООН, не менее 800 тысяч человек в зоне бедствия недоедают. Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс сказал Би-би-си накануне, что ООН призывает все страны региона отбросить на время политические разногласия и облегчить перемещение гуманитарных грузов и спасателей через границы.

Он пообещал добиваться открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов между сирийским Идлибом и Турцией. А накануне шлагбаум был поднят с другой стороны - впервые за 35 лет через КПП между Турцией и Арменией проехали пять грузовиков с водой и продовольственной помощью пострадавшим от землетрясения.

Проблемы с помощью Сирии

Последствия трагедии в и без того разрушенной войной Сирии оценить сложнее, как и добраться туда с помощью.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Руины в Джандарисе

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Исламисты контролируют провинцию Идлиб, и ООН пока не может организовать доставку туда гуманитарной помощи с территории, подконтрольной режиму Башара Асада.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники среди исламистов, что они не хотят пускать сирийские грузовики, чтобы не давать Асаду возможность извлечь репутационную выгоду из трагедии.

Турция сообщила, что готовится открыть еще два маршрута доставки помощи в неподконтрольные Асаду районы Сирии.

Посланник ЕС в Сирии Дан Стонеску призвал Дамаск проявить добрую волю и предоставить спасателям и гуманитарным организациям неограниченный доступ в пострадавшие районы.

"Обмен надуманными обвинениями неконструктивен и не помогает нам своевременно доставлять помощь тем, кто в ней сейчас так нуждается. Как раз наоборот", - цитирует его Reuters.