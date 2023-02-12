Семимесячного младенца и 12-летнюю девочку достали живыми из-под завалов в Турции

34 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 12-летнюю Кади достали живой после того, как она провела под обломками более 140 часов

Спасательные работы в Турции и Сирии продолжаются, и спустя почти неделю после землетрясения спасателям все еще удается доставать живых людей из-под завалов, но надежд остается все меньше.

Через 139 часов после смертоносного землетрясения спасателям на юге Турции удалось достать живым из-под обломков семимесячного ребенка. Мальчика по имени Хамза спасли в субботу. На кадрах, снятых местными властями, видно, как радуются и обнимают друг друга спасатели.

В другом городе пострадавшей провинции Хатай из завалов вытащили 12-летнюю девочку по имени Кади, которая провела под обломками рухнувшего здания 147 часов.

В воскресенье государственные СМИ Турции также рассказали о спасении 13-летнего подростка в городе Газиантеп, которое они назвали "просто чудом".

Еще одно спасение: отца и дочь вытаскивают из-под обломков. "Он хочет две чашки хорошего чая", - говорит один из спасателей.

Число подтвержденных смертей в Турции и Сирии превысило 33 000.

При этом Сирия с пятницы не обновляла число погибших, поэтому истинное количество жертв, скорее всего, еще выше.

Время идет, и надежды на то, что под обломками еще можно будет найти живых людей, постепенно тают.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Все радуются чудесным спасениям, но спустя почти неделю после землетрясения людей чаще всего достают из-под завалов уже мертвыми

Сирийские силы гражданской обороны, так называемые "Белые каски", которые действуют в контролируемых повстанцами районах страны, сообщили Би-би-си, что поисковые работы постепенно сворачиваются.

Основное внимание по мере сворачивания спасательной операции переключается на восстановительные работы и поиски ответственных за десятки тысяч унесенных жизней.

От землетрясения рухнули тысячи зданий, что незамедлительно вызывает вопрос: не усугубились ли последствия стихийного бедствия человеческими ошибками?

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В Сирии надежд на помощь правительства или международных организаций гораздо меньше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетив одну из пострадавших областей в начале недели, признал, что реакция властей была не вполне адекватной, но похоже, винил в этом судьбу, а не конкретных людей.

"Подобные вещи случались всегда, - сказал он. - У судьбы свои планы".

Автор фото, HASSAN AYADI Подпись к фото, Разрушенный квартал в Антакии, столице провинции Хатай

Турецкие власти говорят, что уже выдали 113 ордеров на арест тех, кто так или иначе был связан со строительством обрушившихся зданий. 12 человек уже задержаны, включая подрядчиков.

Одновременно спасатели в Сирии раскритиковали международную реакцию на катастрофу. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что мир "подвел людей на северо-западе Сирии".

"Они совершенно справедливо считают, что их бросили. Они ждали международную помощь, которая так и не прибыла", - отметил он.