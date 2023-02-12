Военные США сбили еще один неопознанный летающий объект над озером Гурон

12 февраля 2023, 21:38 GMT Обновлено 47 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Истребитель США F-22 (это архивное фото) сбил последние два неопознанных летающих объекта в пятницу и субботу

Американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект, на этот раз над озером Гурон недалеко от канадской границы. Это уже четвертый подобный инцидент с начала февраля.

Объект был сбит пилотами ВВС и Национальной гвардии в воскресенье, заявила конгрессвумен от Мичигана Элисса Слоткин.

"Отличная работа всех, кто выполнял эту миссию", - написала она в "Твиттере".

По словам одного из помощников конгрессменов, объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 000 футов (чуть более 6 км), представляя опасность для коммерческих самолетов. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя канадских властей, объект был сбит примерно в 14 милях (22,5 км) от границы с США.

До сих пор неясно, был ли объект, сбитый над озером Гурон, связан с другими инцидентами, произошедшими в минувшие выходные, но Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство для гражданских полетов: сначала над Монтаной, а затем над озером Мичиган, для поддержания операции Министерства обороны.

Позднее воздушное пространство было вновь открыто.

В пятницу президент Джо Байден приказал сбить над Аляской неопознанный летающий объект "размером с небольшой автомобиль". О его возможном происхождении и функциях после этого официально не сообщалось.

А в субботу американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады над Юконом на северо-западе страны, о чем сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, он был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.