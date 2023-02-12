Умер российский кинорежиссёр Вадим Абдрашитов, ему было 78 лет

21 минуту назад

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Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

На 79-м году жизни умер кинорежиссёр, народный артист России Вадим Абдрашитов, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Кинорежиссер снял фильмы "Плюмбум, или Опасная игра", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Остановите Потапова!".

Один из самых известных фильмов Абдрашитова "Плюмбум, или Опасная игра" был снят в 1986 году и вошел в число самых громких кинолент периода перестройки. Он рассказывает историю школьника, который вступает в оперативный отряд, чтобы очистить город от преступников и, как сказано на сайте Мосфильма, "живет по принципу "цель оправдывает средства".

Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1967 году окончил кафедру кибернетики МХТИ им. Д. И. Менделеева, работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, с 1986-го по 1990-й годы был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

РИА Новости пишет, что причиной смерти кинорежиссера стало онкологическое заболевание.

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