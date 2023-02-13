СМИ: Иран переправил в Россию новые боевые беспилотники дальнего радиуса действия

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Макет дрона "Шахед-129" в Тегеране

Тегеран в прошлом году переправил в Россию партию боевых беспилотников дальнего радиуса действия при помощи кораблей и самолетов иранской государственной авиакомпании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на свои источники в Иране.

По данным издания, речь идет не о дронах-камикадзе "Шахед", которые Россия использует для атак на украинскую критическую инфраструктуру. Источники Guardian утверждают, что Москва в числе прочего получила более сложные беспилотные аппараты, которые позволяют наносить ракетные удары с большого расстояния.

В публикации сказано, что в ноябре 2022 года делегация 10 российских офицеров и инженеров побывала в Тегеране, где ей продемонстрировали все возможности военных технологий Ирана. Россияне выбрали шесть дронов "Моджахер-6", которые имеют радиус действия около 200 километров и могут нести две ракеты под каждым крылом.

Они также проявили интерес к беспилотным аппаратам "Шахед-191" и "Шахед-129", которые способны наносить удары по наземным целям. В отличие от дронов-камикадзе, такие аппараты должны наносить удар и возвращаться на базу.

При этом Иран отправил в Москву группу 54 инженеров, которые помогли российским военным освоить беспилотники.

"Россия, возможно, хотела бы получить более сложные дроны, которые можно сравнить с турецкими Bayraktar-TB2, поскольку Украина все успешнее борется с беспилотниками-камикадзе меньшего размера, которым перед ударом приходится лететь на низкой высоте", - пишут авторы публикации.

Согласно данным источников Guardian, отправленные в Россию беспилотники были произведены на фабрике в городе Исфахан, которая недавно подверглась воздушным ударам. По сведениям американских СМИ, за этой атакой стоят Израиль, главным мотивом которого были соображения собственной безопасности.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Как пишет газета, доставленная в Россию партия дронов была задействована против Украины 20 ноября. Москва ожидала получить больше таких беспилотников, однако после ударов завод в Исфахане в значительной степени пострадал, утверждают авторы.

Дроны "Моджахер-6", которые Россия получила в ноябре, могут оставаться в воздухе в течение шести часов и работают на электричестве. Они несут 40-килограммовые бомбы и оборудованы высокоточной системой наведения, пишет Guardian.

При этом, по данным издания, "Шахед-129" может нести 60 кг взрывчатки, но остается в воздухе не более четырех часов, а продолжительность полета "Шахеда-191" составляет пять часов при способности нести 70-килограммовые бомбы. Оба этих аппарата оборудованы модифицированными двигателями, которые изначально производились в Германии.