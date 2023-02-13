Землетрясения в Турции и Сирии: более 37 тысяч погибших, ООН предупреждает, что число может удвоиться

9 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, В сирийском городе Харим разбирать завалы пришлось даже детям

После катастрофического землетрясения, потрясшего Турцию и Сирию, прошла неделя. Спасатели начинают сворачивать поиски выживших под завалами.

Согласно данным на вечер понедельника, жертвами землетрясения в двух странах стали более 37 тысяч человек, однако эти цифры, судя по всему, далеки от окончательных.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека, в то время как на северо-западе Сирии, по данным ООН, число погибших достигло 5714.

В ООН заявляют, что более 800 тысяч человек лишены полноценного питания, а ее агентство по оказанию помощи на местах предупреждает, что окончательное число погибших в результате землетрясения, скорее всего, удвоится.

Запасы продовольствия в обеих странах на исходе. Сотрудник гуманитарной организации, находящийся в настоящее время в городе Адана на юге Турции, сказал Би-би-си, что список необходимых предметов огромен, очень трудно достать нижнее белье, палатки и одеяла.

На этой неделе в Турции и Сирии ожидается низкая температура, что создает дополнительные трудности как для спасателей, так и для выживших, оставшихся без крова в результате землетрясения.

В субботу, когда число погибших достигло 28 тысяч человек, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что ожидает, что эта цифра увеличится в два раза или даже больше.

Ситуация в Сирии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Сириец, потерявший жену и детей после землетрясения, вернулся в разрушенный дом

В понедельник во время визита в Алеппо на севере Сирии Гриффитс заявил, что этап спасательных операций близится к завершению, и власти переключат свое внимание на обеспечение выживших жильем, питанием, школьным образованием и медицинским обслуживанием.

"Травма людей, с которыми мы говорили, была очевидна, и это травма, которую мир должен залечить", - сказал он журналистам во время посещения Алеппо.

Гриффитс также сказал, что ООН скоро начнет перебрасывать помощь из контролируемых правительством районов на удерживаемый постанцами северо-запад страны.

"Важно, чтобы мы позаботились о людях здесь", - сказал он, добавив, что это самое худшее, что многие сирийцы пережили в своей жизни. По его словам, международное сообщество до сих пор не помогло пострадавшим на северо-западе Сирии.

Жители этих районов страны, куда помощь практически не поступала, упрекают ООН и другие агентства по оказанию помощи в том, что их оставили на произвол судьбы.

Автор фото, DEC Подпись к фото, Машина скорой помощи ожидает раненых возле обломков разрушенного здания на северо-западе Сирии

Исламисты контролируют провинцию Идлиб, и ООН пока не может организовать доставку туда гуманитарной помощи с территории, подконтрольной режиму Башара Асада. За исключением нескольких испанских врачей, в эту часть Сирии пока не прибыла ни одна международная группа помощи.

Идлиб контролирует исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", ранее имевшая связи с "Аль-Каидой" (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Позднее группировка эти связи разорвала, но большинство правительств не поддерживают с ней никаких отношений.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники среди исламистов, что они не хотят пускать сирийские грузовики, чтобы не давать Асаду возможность извлечь репутационную выгоду из трагедии.

Турция сообщила, что готовится открыть еще два маршрута доставки помощи в неподконтрольные Асаду районы Сирии из провинции Килис. В настоящее время гуманитарная помощь доставляется через пограничный переход Баб аль-Хава.

Беженцы

При этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не допустит новой волны беженцев из Сирии после землетрясения.

Подпись к фото, Иностранные солдаты помогают обеспечивать продовольствием и жильем перемещенных лиц в турецком Искендеруне

"Заявления о том, что в Турцию [после землетрясения] хлынул новый поток беженцев из Сирии, не соответствуют действительности, - цитирует его Reuters. - Мы этого не допустим, об этом не может быть и речи. Мы содействуем оказанию гуманитарной помощи сирийцам, но мы не допустим нового притока сирийских беженцев. Это два разных вопроса".

Министерство иностранных дел Германии заявило, что пострадавшим от землетрясения может быть предоставлено убежище в Германии, где проживают многочисленные турецкие и сирийские общины, но только если они смогут выполнить существующие визовые требования.

"Те, кто потерял все, вряд ли будут иметь паспорт, но мы не можем подорвать паспортный суверенитет турецких властей и выдавать проездные документы иностранцам просто так", - сказал представитель МИД.

Турецким гражданам, потерявшим паспорта под обломками, рекомендуется обратиться в посольство Германии в Анкаре, если они хотят остаться у родственников в Германии, которые должны взять на себя ответственность за них.

Но сирийцам придется сложнее, поскольку Сирия не имеет дипломатических отношений с Германией, и им придется обращаться за визами в диппредставительства Германии в соседних странах.

Чудом спасшиеся

В минувшие выходные спасатели продолжали попытки найти уцелевших, несмотря на уменьшающиеся с каждым днем шансы выжить под развалинами.

В воскресенье из-под обломков здания в Хатае, на юге Турции, через 139 часов после землетрясения достали семимесячного ребенка.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Саадет Сендаг чуть больше недели провела под обломками рухнувшего здания

В понедельник из-под завалов удалось откопать Саадет Сендаг, которая провела под обрушившимся зданием чуть больше недели.

В той же провинции спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего здания 13-летнего подростка - он тоже провел под обломками более недели.

Спасателям приходится работать в сложных условиях. В субботу австрийские военные и немецкие поисковики приостановили спасательные работы в граничащей с Сирией провинции Хатай, сославшись на чрезмерный риск, перестрелки между местными вооруженными группировками и мародерство.

На следующий день поиск выживших там частично возобновился под защитой турецкой армии.

Аресты подрядчиков

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автоколонна с гуманитарной помощью, предоставленной Катаром, пересекает пограничный переход Баб аль-Хава на границе с Турцией в контролируемой повстанцами северо-западной провинции Идлиб

Власти Турции объявили о 130 подозреваемых в нарушениях при строительстве в сейсмоактивной зоне, из-за которых многоэтажки складывались, как карточные домики при первых подземных толчках.

После инспекции 170 тысяч зданий в 10 пострадавших провинциях власти сообщили, что 25 тысяч домов разрушены до основания или очень серьезно повреждены. Прокуроры выдали 113 ордеров на арест.

Турецкая полиция уже взяла под стражу по меньшей мере 12 человек, включая строительных подрядчиков.

Среди арестованных - известные застройщики, чьи многоэтажные здания обрушились в городах Газиантеп, Адана и в провинции Хатай.

Двух других подрядчиков, строивших обрушившиеся здания в Адиямане, задержали в воскресенье в аэропорту Стамбула. Имея на руках 17 тысяч долларов наличными, они планировали улететь в Грузию, сообщает Times.

Однако оппозиция считает задержания попыткой властей свалить вину на строителей и девелоперов и отвлечь внимание разгневанного населения от провалов в госуправлении, которые способствовали трагедии и мешают ликвидации ее последствий.

"Аресты подрядчиков - это реакция на возмущение общественности, - сказал газете Times Танер Юзгек, бывший президент Палаты инженеров-строителей. - Настоящие виновники - это нынешнее и предыдущие правительства, которые поддерживали систему в ее нынешнем виде".

Строительная амнистия

После землетрясения в Измите в 1999 году, в котором погибло более 17 тысяч человек, Турция ввела новые строительные нормы и правила, требующие, чтобы новые постройки были сейсмостойкими, но эти нормы часто не соблюдаются.

Подпись к фото, До и после: здание в Искендеруне, построенное в 2019 году и разрушенное землетрясением

После землетрясения 2011 года, в результате которого погибли сотни людей, Реджеп Тайип Эрдоган, тогда занимавший пост премьер-министра, возложил вину за большое количество жертв на некачественное строительство. "Муниципалитеты, строители и надзорные органы должны понять, что их халатность равносильна убийству", - сказал тогда он.

Однако в 2018 году, накануне президентских и парламентских выборов, власти объявили о так называемой строительной амнистии. Это делалось для того, чтобы стимулировать строительство - в том числе в сейсмоопасных регионах, что в итоге принесло турецкой казне около 3 млрд долларов.

Как сообщает агентство Reuters, около 10 миллионов человек подали заявления на участие в амнистии, и 1,8 млн заявлений были приняты.

Владельцы недвижимости заплатили за регистрацию зданий, которые затем облагаются различными налогами и сборами. Амнистия принесла в государственную казну 16,5 млрд лир (примерно 3,1 млрд долларов) в виде налогов на недвижимость и регистрационных сборов, заявил в декабре 2019 министр урбанизации Турции.

Турецкие эксперты в области строительства сразу забили тревогу, предупреждая, что лицензирование зданий задним числом за плату будет иметь фатальные последствия.

"Это будет означать превращение наших городов, в частности Стамбула, в кладбища и приведет к тому, что наши дома превратятся в гробы, - сказал в 2019 году Джемаль Гёкче, председатель Палаты инженеров-строителей. - Было ли здание полностью нелицензированным или в нем построили больше этажей, чем было предусмотрено первоначальным планом, - они дали амнистию всем зданиям. Это очень опасно".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Застройщики этого дома утверждали, что оно соответствует последним требованиям сейсмобезопасности.

Профессор Дэвид Александр, эксперт по планированию и управлению в чрезвычайных ситуациях из Университетского колледжа Лондона, сказал в интервью Би-би-си, что хотя землетрясения были сильными, они не должны были разрушить качественно построенные здания.