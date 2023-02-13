США перенастроили радары и теперь сбивают больше непонятных объектов в небе. Но откуда они - пока не говорят

29 минут назад

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Автор фото, Denver Post/Getty Images Подпись к фото, Командный центр NORAD (архивное фото)

После обнаружения в небе над США первого загадочного объекта в начале февраля американским военным пришлось перенастроить радары, в результате чего было обнаружено еще три НЛО. При этом власти США до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос, что это были за объекты.

Как рассказали агентству Reuters американские чиновники, командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) скорректировало фильтры и алгоритмы работы радаров, чтобы они могли засекать в воздушном пространстве небольшие летающие объекты, в том числе воздушные шары, которые меньше, медленнее и по форме отличаются от привычных целей вроде неприятельских самолетов или ракет.

"Мы более тщательно изучаем наше воздушное пространство, включая усиление наших радаров", - сказала помощник министра обороны Мелисса Далтон.

Последний, уже четвертый за этот месяц летательный аппарат был сбит в воскресенье над штатом Мичиган ракетой, выпущенной с истребителя F-16. Объект находился на высоте 20 тысяч футов (около 6 км) и мог представлять опасность для гражданской авиации.

В четверг представители разведки и вооруженных сил провели брифинг для конгрессменов, на котором рассказали, что первый аэростат, сбитый 4 февраля, по всей видимости, действительно собирал разведданные и был запущен из Китая. Власти США считают, что Пекин создал целый флот аэростатов-разведчиков для наблюдения за десятками стран на разных континентах.

Пентагон заявил, что за последние годы над США четыре раза фиксировали полеты китайских аэростатов-шпионов.

Пекин в ответ заявил, что не знает ни о каком флоте аэростатов-разведчиков, а сбитый 4 февраля объект был сбившимся с курса метеорологическим зондом.

Кроме того, министерство иностранных дел Китая заявило, что за последний год США более 10 раз залетали на воздушных шарах в воздушное пространство КНР.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В США полагают, что китайский воздушный шар, сбитый 4 февраля, перехватывал сигналы военных

Объекты, сбитые над Северной Америкой

4 февраля : американские военные сбивают предполагаемый воздушный шар-разведчик над Южной Каролиной, который до этого несколько дней летал над территорией США. По словам американских чиновников, он прибыл из Китая и отслеживал происходящее на стратегических объектах;

американские военные сбивают предполагаемый воздушный шар-разведчик над Южной Каролиной, который до этого несколько дней летал над территорией США. По словам американских чиновников, он прибыл из Китая и отслеживал происходящее на стратегических объектах; 10 февраля: США сбивают еще один объект "размером с небольшой автомобиль" над северной частью Аляски. Как сообщили чиновники, у него не было каких-либо двигателей или систем управления. О его возможном происхождении и назначении после этого официально не сообщалось;

США сбивают еще один объект "размером с небольшой автомобиль" над северной частью Аляски. Как сообщили чиновники, у него не было каких-либо двигателей или систем управления. О его возможном происхождении и назначении после этого официально не сообщалось; 11 февраля: истребитель сбил "находящийся на большой высоте объект", который находился в воздушном пространстве Канады примерно в 160 км от американской границы. Его описывали как цилиндрический объект меньшего размера, чем первый воздушный шар. Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности полетов;

истребитель сбил "находящийся на большой высоте объект", который находился в воздушном пространстве Канады примерно в 160 км от американской границы. Его описывали как цилиндрический объект меньшего размера, чем первый воздушный шар. Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности полетов; 12 февраля: Американский истребитель сбивает четвертый объект около озера Гурон. По словам официальных лиц, объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 тыс. футов (чуть более 6 км), представляя опасность для гражданской авиации. Американские СМИ также сообщали со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что с объекта свисало несколько нитей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Истребитель F-22 (архивное фото) сбил два неопознанных летающих объекта в пятницу и субботу

Непонятная угроза

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Если с происхождением первого сбитого в феврале объекта все более-менее понятно, то с остальными тремя уничтоженными в последние дни НЛО ясности нет. Американские военные продолжают изучать их свойства и призывают не приписывать объекты какой-либо стране.

"Я не собираюсь классифицировать их как воздушные шары. Мы называем их объектами не просто так, - сказал журналистам глава NORAD генерал Глен Ван Херк. - Мы видим очень, очень маленькие объекты, у которых очень низкая отражающая поверхность".

Журналисты даже поинтересовались у генерала, могут ли эти летающие объекты иметь внеземное происхождение.

"Я предоставлю разведке и контрразведке выяснить это. На данный момент я ничего не исключаю", - многозначительно сказал Ван Херк.

Когда был сбит первый шар, правительство США критиковали за медлительность: военные тогда объяснили это выжиданием выгодной точки атаки с наименьшим риском для населения из-за падения обломков. Теперь, когда сбито уже четыре объекта, от военных требуют большей прозрачности.

Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что не помнит ничего подобного серии атак в последние дни. С похожим заявлением выступил и член комитета по разведке Сената США Майкл Беннет, сказав, что общественность заслуживает более содержательного ответа по поводу сбитых объектов, чем военные дают на данный момент.

"Нам необходимо понять природу угрозы нашей национальной безопасности", - сказал Беннет.