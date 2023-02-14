Скандал из-за Нетребко: группа Pussy Riot отказалась выступать на фестивале в Германии вместо артистов из Украины

32 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Анна Нетребко осудила войну в Украине, но раньше была доверенным лицом Путина и поддерживала аннексию Крыма

Российская группа Pussy Riot отказалась выступать на Международном майском фестивале в немецком Висбадене после того, как стало известно, что вместе с ней в мероприятии должна будет принимать участие оперная певица из России Анна Нетребко. Ранее два участника фестиваля из Украины заявили, что не намерены ехать в Висбаден в знак протеста против спектаклей Нетребко.

В среду Международный фестиваль в Висбадене (федеральная земля Гессен) опубликовал официальную программу выступлений, согласно которой 5 и 7 мая должны состояться два спектакля по пьесе Джузеппе Верди "Набукко", в которых выступят Нетребко и сербский оперный певец Желько Лучич.

На фестиваль в Висбадене также были приглашены музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко.

Однако представители Украины потребовали от организаторов отменить выступление Нетребко - в противном случае они угрожали отказаться от своей поездки на фестиваль.

"Украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества со страной-агрессором, не будет участвовать в любых культурных мероприятиях вместе с каким-либо представителем российской культуры и не намерена быть частью мероприятий, пропагандирующих российскую культуру", - было сказано в письме министра культуры Украины Александра Ткаченко (цитата дана в переводе, по пресс-релизу фестиваля в Висбадене).

Впрочем, для Украины важна не только сама принадлежность Нетребко к российской культуре, но и ее политическая позиция. Певица была доверенным лицом Владимира Путина, поддерживала аннексию Крыма и действия России в Донбассе.

В марте 2022 года Нетребко опубликовала в "Фейсбуке" заявление с осуждением войны в Украине. "Я не член какой-либо политической партии и не связана с каким-либо российским лидером", - написала при этом она. Нетребко добавила, что сейчас постоянно живет в Австрии.

Позиция Pussy Riot

До этого, еще в феврале 2022-го, все отношения с ней разорвал американский театр Metropolitan Opera; при этом из-за антивоенной позиции отменялись и ее выступления в России.

Автор фото, Roberto Ricciuti Подпись к фото, Выступление Pussy Riot в Шотландии

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Организаторы фестиваля в Висбадене в ответ на письмо Украины заявили, что не могут отказаться от выступлений российских артистов, российской музыки и русского языка, поскольку подобные требования "недопустимы в свободной стране".

"Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру", - цитирует Deutsche Welle (объявлено в РФ СМИ-"иноагентом") заявление руководства Гессенского государственного театра.

Когда участие в фестивале украинских артистов окончательно отменилось, стало известно, что в Висбадене вместо них должна выступить российская рок-группа Pussy Riot.

Однако в понедельник вечером в распоряжение Би-би-си поступило заявление группы Pussy Riot, в котором сказано: "Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев".

"Мы, разумеется, в таких обстоятельствах отменяем концерт. Мы отказываемся от участия из солидарности с украинскими артистами", - говорится в заявлении Pussy Riot.