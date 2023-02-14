Стрельба в Университете штата Мичиган: трое погибших, стрелок покончил с собой
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В результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения.
Американская полиция подтвердила, что через некоторое время после нападения стрелок был обнаружен мертвым, по всей видимости, он покончил с собой.
Сообщается, что человек с оружием открыл огонь в понедельник вечером в основном университетском кампусе в городе Ист-Лансинг.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Подозреваемого описывали как "темнокожего и достаточно низкого ростом".
Город Ист-Лансинг находится примерно в 112 километрах к северо-западу от Детройта.
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